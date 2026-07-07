Dynabookは7月7日、「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」とコラボした14.0型ノートPC「dynabook XPZ 攻殻機動隊S.A.C.モデル」のXキャンペーンを開始した。

攻殻機動隊のアニメ新シリーズ「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」（7月7日より順次放送開始）を記念したコラボキャンペーン。Dynabookは攻殻機動隊シリーズの別作品「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」デザインの14型ノートPCを、4月6日から「Dynabook Directオンラインストア」にて300台限定で受注販売している。

Dynabookの14型ノートPC「dynabook XPZ 攻殻機動隊S.A.C.モデル」

「攻殻機動隊×Dynabook」限定グッズが当たるXキャンペーン

キャンペーンでは、2026年7月7日～7月11日の期間で、公式アカウント「@dynabook_PC」をフォローし、Xで投稿されたキャンペーン投稿をリポストすると、抽選で「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」デザインのトートバッグ（10名）、手拭い（20名）、クリアファイル（30名）がプレゼントされる。

応募期間は2026年7月11日まで。リポストの際に「私のゴースト」についてコメントすると、当選確率がアップする。

当選者には公式アカウントからXのダイレクトメッセージが送られる。Xアカウントを非公開に設定している場合や、公式アカウントからのダイレクトメッセージ受信までにフォローを外した場合などは対象外。詳細は応募要項に記載されている。

「攻殻機動隊」デザインの限定ノートPCを写真で紹介

「dynabook XPZ 攻殻機動隊S.A.C.モデル」は、「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」の世界観を各所にあしらったデザインの14型ノートPC。ベースとなるdynabook XP/ZAEは底面のバッテリーパックをユーザー自身で交換できる構造を備えており、コラボモデルもこのセルフ交換バッテリー構造を採用している。

プロセッサはIntel Core Ultra シリーズ2でCopilot+ PCに準拠。高度なバッテリー管理を行う「AIパワーオプティマイズ」や、文書の翻訳や要約を支援するローカル生成チャットボット「dynabook AI アシスタント」など、dynabook独自のAI機能も備えている。

ここから先は「dynabook XPZ 攻殻機動隊S.A.C.モデル」の実機写真にて同機の外観を紹介する。