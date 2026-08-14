アーク、夏のセール第2弾「真夏のウルトラ自作応援フェア 2026」開催中。9月6日まで

アークは8月14日、アークオンラインストアと秋葉原店舗におけるセール第2弾として、「真夏のウルトラ自作応援フェア 2026」を開始した。実施期間は9月6日（日）23：59まで。

初めて自作PCにチャレンジする初心者を応援するPCパーツやデバイスに加えて、玄人にもうれしい高品質でハイエンドな商品もオトクなお値段で多数用意するというセール施策。自身の四半世紀にわたるという自作歴を生かした同店名物スタッフの「アークラーメン王子」がプロデュースした自作キットも販売する セールに連動して、Web通販におけるBTOパソコンも最大7万円引きで販売中。自分で組み立てるのが難しくても、幅広い選択肢からとびきりの構成を自作できるとしている。