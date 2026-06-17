LEVEL∞「えなこ」コラボゲーミングPCに特典壁紙さらに追加！

ユニットコムは6月17日、独自に展開するゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」における「えなこ」コラボモデルPCに、オリジナル壁紙の追加を明らかにした。あわせてSNSキャンペーンを開催している。
「えなこ」コラボゲーミングPCには購入特典として新たなバリエーションが新たに追加されたという内容。以前に購入したユーザーもダウンロード可能で、専用ページから入手できるようになっている。加えてSNSキャンペーンを並行して開催しており、抽選でサイン入りコラボPC本体やサイン入りサイドパネルが当選する。
／— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) June 17, 2026
「えなこ」コラボPC オリジナル壁紙追加記念キャンペーン🎉
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抽選で1名様に、えなこのサイン入りコラボPCを🎁
[応募方法]
① @enako_cos と @LEVEL_INF をフォロー
② 本投稿に #えなこxレベルインフィニティ を付けて引用ポスト:👍
応募期限：6/29(月)14:59迄… pic.twitter.com/39TVeMG4fe
／— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) June 17, 2026
「えなこ」コラボPC 購入特典
オリジナル壁紙追加記念キャンペーン🎉
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コラボPCをご購入いただいた方から抽選で1名様にえなこさんのサイン入りサイドパネルをプレゼント🎉
対象ご購入期間：6/29(月)14:59迄
さらにサイン入りコラボPCが当たるSNSキャンペーンも実施中！… pic.twitter.com/KEMhKrRgDi