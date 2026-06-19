『スーパーマン』の系譜を継ぐ、新生DCユニバースの注目作『スーパーガール』（2026年6月26日日米同時公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の入場者特典配布が決定し、あわせて銀河を股にかけた大冒険を予感させる特別映像も公開となった。

本作の公開を記念して、6月26日より IMAX以外の上映フォーマットで、入場者特典として＜映画原作「スーパーガール：ウーマン・オブ・トゥモロ ー」第一話スペシャルコミック＞の配布が決定した。これは、映画『スーパーガー ル』の原作コミック「スーパーガール：ウーマン・オブ・トゥモロー」第一話に映画ビジュアルのカバーがあしらわれた、劇場限定のオリジナルアイテムとなる。サイズは縦26cm×横17cmと実際のアメコミサイズで、入場者特典としては破格の豪華仕様。数量限定につき、なくなり次第終了となる。

IMAXでの入場者特典となるA3ポスター

さらに、IMAXでの入場者特典は別に用意されており、 IMAXビジュアルのA3ポスターがプレゼントされる。巨大スクリーンと極上の環境でスーパーガールの活躍を目撃した証として、こちらもぜひ手に入れていただきたい。こちらも数量限定で、なくなり次第終了となる。

入場者特典情報の発表にあわせて、特別映像も公開となった。製作を務めるジェームズ・ガンは、本作を「宇宙ファンタジー」として位置づける。主演ミリー・オールコックも「いろんな惑星を飛び回った」「毎回現場に行くのが楽しみだった。"今日はどの惑星かな?"ってね」と振り返り、撮影そのものが「宇宙の旅」のようだったことを明かしている。

本作でカーラは愛犬・クリプトを救うため、星々を駆け巡る壮大な旅へと踏み出す。訪れる先々では多彩な惑星の景観を堪能でき、その道中で銀河に生きる多種多様なエイリアンたちと遭遇していく。クレイグ・ギレスピー監督が「（この映画には）5つの惑星が登場するが、それぞれ個性的な星なんだ」と語る通り、舞台は『スーパーマン』で描かれた地球から離れ、カーラの旅は宇宙空間で展開するため、歴代のDCユニバースの中でもこれまでにないルックが立ち上がるという。さらにギレスピーは、各作品を独立したグラフィックノベルのように捉えるべきだというガンの考えにも触れ、惑星ごとに異なるビジュアルを成立させる挑戦を強調する。異星の酒場や移動用のワームホール・バス、銀河のレストストップなど、シーケンスごとに表情を変える舞台に加え、そこに息づく「住人」たちの造形まで緻密に作り込まれている点も、スクリーンでの没入感を一層加速させる見どころだ。