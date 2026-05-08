映画『スーパーマン』の大ヒットを引き継ぐ、新生DCユニバースの次なる注目作『スーパーガール』（2026年6月26日日米同時公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の場面写真が公開となった。

この度公開となった場面写真は3点。スーパーガールのコスチュームを身にまとったカーラ（ミリー・オールコック）を捉えたカットは、異なるシチュエーションから2種類が到着。それぞれの表情からは、「無敵の象徴」というよりも、物語の中で葛藤し ながら成長していく「等身大のヒーロー」としての存在感が際立っている。さらに、ヘッドホン×サングラス姿のカーラと"スーパードッグ"・クリプトが並ぶファンキーなカットも公開。クールで自由なムードの中に、互いを完全に信頼しきった「相棒感」が滲み、可愛いだけではない、頼もしすぎるクリプトの活躍にも期待が高まるショットだ。