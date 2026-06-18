Nintendo Switch向けソフト『ぽこ あ ポケモン』の期間限定イベント「ジラーチのキラキラたんざくあつめ」の開催が、6月18日に発表された。イベントの開催期間は6月23日 5:00 〜 7月8日（水）4:59まで。

「ジラーチのキラキラたんざくあつめ」では、イベント期間中にプレイすることで幻のポケモン・ジラーチとともだちになれるほか、専用アイテム「キラキラたんざく」を集めることで、星空をテーマにした家具などと交換できる。

プレイヤーは街に現れるジラーチから依頼を受け、「たんざく」をクラフトし、ポケモンたちの願いごとをかなえていくことで報酬をゲット。ポケモンたちの願いごとを達成すると通常のたんざくが「キラキラたんざく」へ変化し、交換用アイテムとして利用可能になる。

イベント参加にあたって、ゲームを最新バージョン（Ver.1.1.0）への更新や、「ポケモンセンター」の建て直しが必要となる。また、Nintendo Switch本体の日時設定を現実の時間に合わせ、インターネット接続状態でゲームを起動する必要がある。

なお、イベントでともだちになったポケモンは期間終了後も街に残る。「クラウド島」ではイベントが発生しないため注意したい。