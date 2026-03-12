株式会社ポケモンと任天堂は3月12日、「ポケモン」初のNintendo Switch 2ソフト『ぽこ あ ポケモン』の世界累計販売本数が、3月5日の発売から4日間で220万本を突破したと発表した。日本国内では100万本超えを記録している（任天堂調べ、ダウンロード版を含む）。

『ぽこ あ ポケモン』パッケージ

『ぽこ あ ポケモン』は、株式会社ポケモン・ゲームフリーク・コーエーテクモゲームスの3社が共同で企画・開発した、ポケモンシリーズ初のスローライフ・サンドボックスゲーム。

「サンドボックスゲーム」とは、サンドボックス＝砂場で遊ぶように、プレイヤーが自由に建築や探索などをして遊ぶゲームジャンル。何もなかった街をポケモンたちと協力して豊かにしていくゲームで、のんびりとした時間の中で自分だけの街を自由に作れる。バトル要素はなく、穏やかなポケモンライフを楽しめる点がこれまでのシリーズとの大きな違いだ。

主人公はニンゲンのすがたにへんしんしたメタモン。木や石などを材料に道具を作り、きのみを集めてポケモンたちと分け合いながら住みやすい場所を整えていく。ゲーム内の時間は現実世界と連動し、最大4人でのローカル通信・インターネット通信による協力プレイにも対応する。

自分好みの空間を作ることもできる

発売日：2026年3月5日

対応機種：Nintendo Switch 2

希望小売価格：パッケージ版（キーカード）・ダウンロード版ともに8,980円

ジャンル：スローライフ・サンドボックス

CERO：A

対応言語：日本語・英語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・中国語（簡体字・繁体字）・韓国語

なお、パッケージ版（キーカード）は初回起動時にソフト本編のダウンロードが必要で、10GB以上の空き容量とインターネット接続環境が必要となる。

©2026 Pokémon.

©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2026 KOEI TECMO GAMES

画面は開発中のものです。

