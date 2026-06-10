最初に結論：水中にもぐれる新たなわざが8月登場。遊べるフィールドが広がる！ 記事の重要ポイント： 1： 無料アップデートで「ダイビング」が可能に。「なみのり」と「はねる」の習得が条件

無料アップデートで「ダイビング」が可能に。「なみのり」と「はねる」の習得が条件 2： 追加DLC購入で新たな街「ブクブクうみぞこの街」に行ける

追加DLC購入で新たな街「ブクブクうみぞこの街」に行ける 3： DLCはすぐに買えて早期購入特典あり。次回ゲーム内イベントは6月に開催予定

株式会社ポケモンは6月10日、Nintendo Switch 2ソフト『ぽこ あ ポケモン』について、無料アップデート（Ver.2.0.0）を2026年8月に配信すること、および有料追加コンテンツ『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』の販売を同日より開始したことを発表した。これらの情報は「Nintendo Direct 2026.6.9」にて公開された映像でも紹介されている。

『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』（希望小売価格4,400円）と無料アップデートVer.2.0.0のビジュアル

無料アップデートVer.2.0.0では、新しいわざ「ダイビング」が追加される。これまで水中に長時間潜ることができなかったメタモンが、「ダイビング」を習得することで水中でも自由に行動できるようになる。水の中に広がる新たなフィールドで、街づくりをより深く楽しめるようになるという。なお、「ダイビング」を覚えるには「ドンヨリうみべの街」のおねがいごとと「さらに環境レベルを上げよう！」クリアのほか、わざ「なみのり」と「はねる」を習得している必要がある。

ベンチに座って一休み

有料追加コンテンツ『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』（希望小売価格：4,400円・税込）は第1弾から第3弾の配信を予定しており、第1弾「ブクブクうみぞこの街」は2026年8月の配信を予定。第1弾では、わざ「ダイビング」を使って楽しめる水中の街が舞台となり、水中で暮らすポケモンたちとの新たな出会いや、海の底にぴったりな家具、メタモンの新しいコーデも登場する。

第2弾（2026年冬配信予定）では新機能の追加などを予定し、第3弾（2027年配信予定）では新たな街の追加などが予定されている。なお、エキスパンションパスをはじめるには「ドンヨリうみべの街」のおねがいごとと「さらに環境レベルを上げよう！」クリアのほか、無料アップデートの新わざ「ダイビング」を覚える必要がある。

DLCでは新たな家具も登場する

エキスパンションパスの購入者には、壁紙・ブロック「メタモンだらけもよう」のレシピが配信される。このレシピはゲーム内の「クラフトだい」ですぐに使用可能で、受け取りにNintendo Switch Online（有料）への加入は不要だ。受け取り方法は「＋」ボタンでメインメニューを開き、「追加コンテンツ」から「アイテムを確認する」を選択し、「うけとる」を選ぶ手順となる。なお、「メタモンだらけもよう」を手に入れるには更新データVer.1.1.0のダウンロードが必要となる。

早期購入特典として、2027年8月31日までにエキスパンションパスを購入すると、クラフトなどで使える「レアポケメタル×30個」が受け取れるシリアルコードがプレゼントされる。シリアルコードの受け取り期限は2027年8月31日、有効期限は2027年9月30日（木）。受け取りは、購入もしくは引き換えたニンテンドーアカウント登録のメールアドレス宛にシリアルコードが送付され、ゲーム内の「ふしぎなおくりもの」で受け取ることができる。店舗やオンラインショップで購入したダウンロードカードやダウンロード番号を引き換えた方も対象となる。

また、『ぽこ あ ポケモン』では定期的なゲーム内イベントも開催されていて、次回のイベントは6月に開催予定であることも同時に明かされた。特定の条件を満たすことで、街を訪れたポケモンとともだちになったり、イベント特定の条件を満たすことで、街を訪れたポケモンとともだちになったり、イベント限定の家具などのアイテムを入手したりすることができる。これまでに3月「ハネッコのわたげあつめ」、4月「おおなわとび大会」、5月「ヤミラミの宝石あつめ」が開催されている。

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