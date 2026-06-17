東京・日本橋にある「ポケモンカフェ TOKYO」が、6月18日にリニューアルオープンを迎えます。2018年3月のオープンから約8年ぶりのリニューアルで、楽しい仕掛けが増えています。オープン前日に実施された内覧会で、新しくなった店内の魅力を写真でたっぷりお届けします。

「5つ星レストラン」をイメージした、見どころだらけの内装に注目！

まず目を引くのが、リニューアルで生まれ変わったエントランス。コンセプトは「5つ星レストラン」。重厚感のある扉をくぐると、そこはポケモンたちが料理のお手伝いをしてくれるお店の世界へと続いています。

2018年からたくさんの人々を楽しませてきたポケモンカフェ

エントランスで来客を出迎えるのは、お店を手伝っているポケモンたちの肖像画。左から順に、料理上手の「シェフピカチュウ」、スイーツ作りが得意な「パティシエピカチュウ」、そして「くいしんぼうのカビゴン」が、それぞれの個性がよくわかるポーズで描かれています。

立派な肖像画がかかっています

5つ星レストランの「星」をヒトデマンで表現したプレートに加え、スプーン曲げの達人・フーディンが来店した際に曲げてしまったスプーンも飾られています。エントランスに入った時点で、ポケモンカフェの世界観に引き込まれてしまいます。店内のあちこちに、ひっそりポケモンたちが佇んでいるので、それを探してみるのも楽しみのひとつ。

たくさんのきのみに囲まれて嬉しそうなゴンベもいました

人気メニューのサンプルが並ぶショーケースも。「何を注文しようかな」と迷いながら眺めていると、実際に注文する前から気分が高まること間違いなしです。

ショーケースを眺めるだけでもワクワクします

さらに、お店の窓からポケモンたちが中を覗き込む演出も。色とりどりのポケモンたちが次々と顔を出してくれるので、何度も窓に目が引き寄せられてしまいます。テーブルについてからも、食事中にふと立ち上がって記念撮影したくなる瞬間が何度も訪れそうです。

ポケモンのシルエットクイズも流れています

ピカチュウのしっぽがあまりにもかわいいイスも健在

店内のフォトスポットは、新しいショーのテーマにもなっている「ピカピカパフェ」と、それを食べたそうにしているカビゴンと並んで撮影できます。大きなスプーンとフォークが用意されているので、カビゴンに食べさせてあげましょう。

横にある巨大スプーンあるいはフォークも撮影に使えます

グッズ売り場はかわいさではちきれそうになっています

カフェのメニューをモチーフにしたグッズもたくさん

かわいいと美味しいが両立、カフェのフード&スイーツを実食！

カフェを訪れたなら当然チェックしておきたいフードやスイーツ、そしてドリンク。すでにポケモンたちのかわいさでクラクラしているところですが、さっそく食べていくことに。

「カビゴンのおひるねてりやきバーガー」は、お肉と卵の優しいハーモニーと、カビゴンのおなかのようにふかふかなバンズがベストマッチ！しっかりボリュームがあるので、ちょっと取り分けが難しいですが、複数人で分け合っても良さそうです。

カビゴンのおひるね てりやきバーガー（2,530円）

「ピカチュウとピチューのなかよしカレープレート」は、卓上に届いた瞬間、一緒に寝そべっている2匹から目が離せなくなる一皿。これだけ凝った造形ながら、味もしっかりおいしい！カレーは中辛くらいの辛さなので、辛いものがすごく苦手でなければ幅広い年代の人が楽しめそうに感じました。

通常は小学生までのお子さんだけが頼める「ポケモンカフェキッズプレート 〜ピカチュウハンバーガー〜」も試食させてもらいました。

真ん中のバーガーだけでなく、さまざまなところにピカチュウがあしらわれた一皿で、楽しみながら食べられそう！塗り絵ができるコースターもついてくるのが嬉しいポイントです。

ポケモンカフェキッズプレート 〜ピカチュウハンバーガー〜（1,540円）

この他、イーブイの顔を模したパンケーキや、ミミッキュの「ばけのかわ」オムレツなど、どれを選んでも嬉しくなれるメニュー構成になっていました。

かわいいだらけのポケモンカフェで、ちょっとかっこいい系と言えるメニューが、ゲッコウガの「えんまく白桃ドリンク」。モンスターボールのフタを開けると、えんまくの中からゲッコウガが登場する楽しい仕掛けのドリンクです。

新ショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」、ピカチュウと一緒にレッツ・ダンス！

これまでもピカチュウのグリーティングはありましたが、今回のリニューアルを機に新たに設けられたのが、お店の中央にあるステージで行われるショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」。

今回はシェフピカチュウが、つきそいのスタッフさんとともにダンスを披露してくれました。、パティシエピカチュウやウェイトレスピカチュウが登場するときもあるそうです。

ポケモンカフェの滞在時間は90分で、その中で1回、このステージでのショーが行われます。

ショーのテーマは「パフェ作り」で、振り付けにもパフェ作りの工程がしっかり組み込まれています。クリームを混ぜる動き、トッピングをのせる動き、最後にピカチュウの耳をつける動きと、振り付けを追うだけで一つのパフェが完成していく構成になっていて、一緒に踊るとまるで自分もパフェを作っている気分になれるかもしれません。

クリームをまぜまぜするピカチュウたち

パフェのグラスにシリアルやスポンジを入れています

去り際まで完璧にかわいいシェフピカチュウでした

ポケモンカフェの進化を体感しに行こう！

エントランスのユーモアあふれる演出から、新設されたショーステージまで、ポケモンカフェ TOKYOのリニューアルは細部へのこだわりが随所に感じられる内容でした。直近の予約は完売していますが、その先の日程の予約枠は今後開放されるので、ポケモン公式Xやポケモンカフェ公式サイトのアナウンスを楽しみに待ちましょう。

8年分の進化をぎゅっと詰め込んだ新しいポケモンカフェTOKYOを、ぜひ現地で確かめてみてください！

写真：日比佳代子

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