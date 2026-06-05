『ポケットモンスター』シリーズ全世代の「旅立ちのパートナー」である最初の3匹（通称“御三家”）である計27匹のポケモンが6月5日、パシフィコ横浜にて一堂に集結しました。

  • ポケモンバトルの全国大会『ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026（PJCS2026）』会場となるパシフィコ横浜に、歴代の御三家が大集合！

    ポケモンバトルの全国大会『ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026（PJCS2026）』会場となるパシフィコ横浜に、歴代の御三家が大集合！

史上初、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメなど「旅立ちのパートナー」が大集合！

『ポケットモンスター 赤・緑』から最新作の『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』まで9世代分、27匹が同じステージに揃うのは、シリーズ30年の歴史を通じて今回が初めて。

  • PJCS2026の前日に、『日本一決定戦「PJCS2026」ポケモン30周年スペシャルイベント』が行われました。左から、M-1王者「たくろう」の赤木裕さん、東京オリンピックで金メダルを獲得した柔道家・阿部一二三さん、Z世代から絶大な支持を受ける“おひな様”こと長浜広奈さん、「たくろう」のきむらバンドさん

    PJCS2026の前日に、『日本一決定戦「PJCS2026」ポケモン30周年スペシャルイベント』が行われました。左から、M-1王者「たくろう」の赤木裕さん、東京オリンピックで金メダルを獲得した柔道家・阿部一二三さん、Z世代から絶大な支持を受ける“おひな様”こと長浜広奈さん、「たくろう」のきむらバンドさん

  • 壇上に用意されたボタンをゲスト全員で押すと……？

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  • ステージを隠していた幕が照らされ、なんだか見たことのあるシルエットが浮かび上がりました

    ステージを隠していた幕が照らされ、なんだか見たことのあるシルエットが浮かび上がりました

  • 幕が外されると、そこには『ポケットモンスター』シリーズ歴代の御三家が！総勢27匹の存在感に圧倒されます

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  • 長浜さんは、初めて『ポケットモンスター X・Y』をプレイしたときから大好きだったというフォッコとの対面に大感激

    長浜さんは、初めて『ポケットモンスター X・Y』をプレイしたときから大好きだったというフォッコとの対面に大感激

パシフィコで、全国のポケセンで、ポケモンと会ってみよう

この27匹には、あす6月6日（土）、7日（日）に開催されるポケモンバトルの全国大会『ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026（PJCS2026）』の会場となるパシフィコ横浜で会うことができます。

  • 『ポケットモンスター 赤・緑』 フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ

    『ポケットモンスター 赤・緑』 フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ

  • 『ポケットモンスター 金・銀』 チコリータ、ヒノアラシ、ワニノコ

    『ポケットモンスター 金・銀』 チコリータ、ヒノアラシ、ワニノコ

  • 『ポケットモンスター ルビー・サファイア』 キモリ、アチャモ、ミズゴロウ

    『ポケットモンスター ルビー・サファイア』 キモリ、アチャモ、ミズゴロウ

  • 『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』 ナエトル、ヒコザル、ポッチャマ

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  • 『ポケットモンスター ブラック・ホワイト』 ツタージャ、ポカブ、ミジュマル

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  • 『ポケットモンスター X・Y』 ハリマロン、フォッコ、ケロマツ

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  • 『ポケットモンスター サン・ムーン』 モクロー、ニャビー、アシマリ

    『ポケットモンスター サン・ムーン』 モクロー、ニャビー、アシマリ

  • 『ポケットモンスター ソード・シールド』 サルノリ、ヒバニー、メッソン

    『ポケットモンスター ソード・シールド』 サルノリ、ヒバニー、メッソン

  • 『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』 ニャオハ、ホゲータ、クワッス

    『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』 ニャオハ、ホゲータ、クワッス

PJCS2026では一般観覧の当日受付を実施しており、6月6日（土）・7日（日） 14時〜19時（最終入場受付：18時）で入場が可能です。入場料は無料。ポケモンたちに会ったり、バトルの熱気を間近に感じつつ観戦したりできます（販売コーナーのみ利用不可）。

  • ポケモン30周年のメモリアルイヤーに開催されるPJCS2026だからこそ、歴代のパートナーたちに「あう」ことができます

    ポケモン30周年のメモリアルイヤーに開催されるPJCS2026だからこそ、歴代のパートナーたちに「あう」ことができます

また、「はじまりの3匹」全27匹は、PJCS2026を皮切りに全国のポケモンセンターなどを巡回予定。6月中は全国のポケモンセンターで「出会い」にちなんだキャンペーンも実施中です。あなたの地元に、あの頃一緒に旅をしたポケモンが会いに来てくれるかもしれません！

  • 全国各地にポケモンが出発！

    全国各地にポケモンが出発！

  • 各地のポケモンセンターでは、「であいは、たからもの #キミにあえた！」キャンペーンも展開

    各地のポケモンセンターでは、「であいは、たからもの #キミにあえた！」キャンペーンも展開

  • ポケモンセンターの「ポケモン登場スケジュール」（サッポロ、トウホク、トウキョーDX、シブヤ、スカイツリータウン、トウキョーベイ、ヨコハマ、ナゴヤ）

    ポケモンセンターの「ポケモン登場スケジュール」（サッポロ、トウホク、トウキョーDX、シブヤ、スカイツリータウン、トウキョーベイ、ヨコハマ、ナゴヤ）

  • ポケモンセンターの「ポケモン登場スケジュール」（オーサカ、キョウト、オーサカDX、カナザワ、ヒロシマ、カガワ、フクオカ、オキナワ）

    ポケモンセンターの「ポケモン登場スケジュール」（オーサカ、キョウト、オーサカDX、カナザワ、ヒロシマ、カガワ、フクオカ、オキナワ）