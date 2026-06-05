『ポケットモンスター』シリーズ全世代の「旅立ちのパートナー」である最初の3匹（通称“御三家”）である計27匹のポケモンが6月5日、パシフィコ横浜にて一堂に集結しました。

史上初、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメなど「旅立ちのパートナー」が大集合！

『ポケットモンスター 赤・緑』から最新作の『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』まで9世代分、27匹が同じステージに揃うのは、シリーズ30年の歴史を通じて今回が初めて。

パシフィコで、全国のポケセンで、ポケモンと会ってみよう

この27匹には、あす6月6日（土）、7日（日）に開催されるポケモンバトルの全国大会『ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026（PJCS2026）』の会場となるパシフィコ横浜で会うことができます。

PJCS2026では一般観覧の当日受付を実施しており、6月6日（土）・7日（日） 14時〜19時（最終入場受付：18時）で入場が可能です。入場料は無料。ポケモンたちに会ったり、バトルの熱気を間近に感じつつ観戦したりできます（販売コーナーのみ利用不可）。

また、「はじまりの3匹」全27匹は、PJCS2026を皮切りに全国のポケモンセンターなどを巡回予定。6月中は全国のポケモンセンターで「出会い」にちなんだキャンペーンも実施中です。あなたの地元に、あの頃一緒に旅をしたポケモンが会いに来てくれるかもしれません！