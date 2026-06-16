『原神 Luna Ⅷ』予告配信は6月18日から！ シトラリに新衣装？ ナド・クライ最終バージョンか

HoYoverseは6月16日、提供中のオープンワールドRPG『原神』における予告配信を6月18日に実施すると明らかにした。キービジュアルにはサンドローネとコロンビーナのほか、シトラリやシャルロットがこれまでと異なる装いで描かれている。
ナド・クライ編における7回めのアップデート。これまでの原神ではVer.x.8まで合計8回のアップデートが行われることが通例だったが、スネージナヤに向けての情報公開が行われた先行配信で「20260812」という数字が登場しており、現行バージョンの展開は今回公開されるLuna Ⅷで終了するものとみられている。キービジュアルにはサンドローネとコロンビーナが登場しているほか、フォンテーヌを舞台にしたシナリオ展開が行われるようだ。予告配信にはサンドローネ役の本多真梨子氏とコロンビーナ役のLynn氏が登場する。
#原神予告番組— 原神（Genshin）公式 (@Genshin_7) June 16, 2026
【Luna Ⅷ 最新情報】
6月18日(木)21:00より、原神公式YouTubeチャンネル及び公式Xにて「Luna Ⅷ」予告番組を放送！
旅人の皆さんと一緒に新情報で盛り上がりましょう！
▼出演者
本多真梨子（サンドローネ役）
Lynn（コロンビーナ役）#原神LunaVIII #原神 #Genshin pic.twitter.com/pRcJJZ2FY9