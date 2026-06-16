HoYoverseは6月16日、提供中のオープンワールドRPG『原神』における予告配信を6月18日に実施すると明らかにした。キービジュアルにはサンドローネとコロンビーナのほか、シトラリやシャルロットがこれまでと異なる装いで描かれている。

『原神 Luna Ⅷ』予告配信は6月18日から！ シトラリに新衣装？ ナド・クライ最終バージョンか

ナド・クライ編における7回めのアップデート。これまでの原神ではVer.x.8まで合計8回のアップデートが行われることが通例だったが、スネージナヤに向けての情報公開が行われた先行配信で「20260812」という数字が登場しており、現行バージョンの展開は今回公開されるLuna Ⅷで終了するものとみられている。キービジュアルにはサンドローネとコロンビーナが登場しているほか、フォンテーヌを舞台にしたシナリオ展開が行われるようだ。予告配信にはサンドローネ役の本多真梨子氏とコロンビーナ役のLynn氏が登場する。