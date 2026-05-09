HoYoverseは5月8日、提供中のオープンワールドRPG『原神』における予告配信を実施し、その中で次期『Luna Ⅶ「虚空劫灰のプラーナ」』を5月20日に公開すると明らかにした。激動のスメールで、新たな魔神任務の幕が上がる。

『原神 Luna Ⅶ』は5月20日リリース！ ナヒーダは昏睡状態に、危機が迫るスメールに急行

ナド・クライとスメールでのストーリーイベント閉幕に続き、次期バージョンではスメールでのシナリオ展開が行われるようだ。未曽有の危機がスメールを襲い、ナヒーダが原因不明の昏睡状態に。スメールの秩序が失われつつある中、倒したはずの「博士」ドットーレに良く似た謎に包まれた新たな敵が姿を現すという。

ゲームシステムには冒険を振り返るための新機能「ガイドノート」が用意され、さらに任務中にセーブ通知が表示されて一時的な中断を行いやすくする。新キャラクターとして「ニコ・リヤン」「ローエン」が星5キャラクターとして実装されるほか、星4キャラクターとして「プルーネ」を実装予定。「ドゥリン」「マーヴィカ」が復刻登場する。