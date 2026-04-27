NTTドコモが、衛星とスマートフォンの直接通信サービス「docomo Starlink Direct」を4月27日からサービス開始した。これに合わせ、サムスン電子はこれまでにNTTドコモから販売した30機種のスマートフォンがdocomo Starlink Directに対応したと発表した。メーカーごとの対応端末数はGalaxyシリーズが最多としている。

対応機種は以下の通り。一部端末はファイルの送受信とデータ通信には対応しない。NTTドコモ以外のキャリアやサムスン電子が販売した端末は対象外となる。

Samsung Galaxy S26｜S26+｜S26 Ultra｜S25｜S25 Ultra｜S24｜S24 Ultra｜S23｜S23 Ultra｜S22｜S22 Ultra｜S21 5G｜S21 5G Olympic Games Edition｜S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy Z Fold7｜Fold6｜Z Fold5｜Z Fold4｜Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip7｜Flip6｜Z Flip5｜Z Flip4｜Z Flip3

Samsung Galaxy A57 5G｜A55 5G｜A54 5G｜A53 5G｜A36 5G｜A25 5G

docomo Starlink Directは、NTTドコモのすべての料金プランを契約しているユーザーが利用できる。料金は当面無料で、申し込みも不要。端末の最新ソフトウェアへのアップデートや、docomo Starlink Directに対応したドコモUIMカードやeSIMが必要。