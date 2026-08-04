ローソン、KDDI、UR都市機構は8月4日、「ハッピーローソンタウン」の集合住宅型1号店となる「ハッピーローソンタウン日野高幡台店」（東京都日野市）をオープンした。店員がタブレット越しに住民と会話しながら買い物を手伝うデリバリーサービスを、高幡台団地内に住む一部の住民を対象に実施する。暮らしに関するさまざまな相談をタブレットを通じて自宅で受けられる「Pontaよろず相談所」も設ける。テクノロジーを活用して地域住民の生活を支える店舗と位置づける。

大阪府池田市に開店した「ハッピーローソンタウン池田伏尾台店」に続くハッピーローソンタウンで、集合住宅型の団地を対象とした展開は今回が初めて。UR賃貸住宅高幡台団地内に開店し、営業時間は24時間。

通常のローソンの商品・サービスに加え、生活利便性向上や防災機能強化の視点で品揃えや機能を拡充する。

新たな取り組みとして、店員がタブレット画面越しに住民と顔を合わせて会話しながら買い物を手伝うビデオ通話デリバリーサービスの実証実験を実施する。専用タブレットから注文した商品は、店員が即日届ける。デジタル機器の操作が苦手な人には、店員がビデオ通話でサポートする。店舗内には「Pontaよろず相談所」を設け、暮らしに関する専門相談を、タブレットを通じて自宅で受けることも可能。

タブレット画面越しに買い物を手伝うビデオ通話デリバリーサービスの実証実験を実施する

店内のイートインスペースは、地域住民が交流できる場として活用する。防災面では、防災サイネージ、太陽光発電、蓄電池、Starlinkなどを備えた「災害支援ローソン」の機能を整備し、地域の災害支援拠点としての役割も担う。

店舗概要