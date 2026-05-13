NTTドコモは5月13日、電話番号だけで写真や動画などのコンテンツを送受信できる新たなメッセージサービス「RCS」を2026年夏から提供開始すると発表した。企業と個人が双方向でやり取りできる「RCS公式アカウント」についても、2026年冬の提供開始を予定している。

RCS（Rich Communication Service）は、現在使われているショートメッセージサービス（SMS）の後継に位置付けられるメッセージ規格。テキストメッセージに加え、写真・動画・スタンプの送受信やグループチャット機能などを利用でき、電話番号だけでさまざまなコミュニケーションが可能になる。携帯電話事業者の業界団体「GSMA（GSM Association）」が標準化している。

RCSの利用には対応するメッセージアプリが必要で、一部機種には標準メッセージアプリとして搭載される予定だ。利用料は無料（データ通信料は別途発生）。送信先がRCSに対応していない場合はSMSで送信され、送信文字数に応じた料金が発生する。

提供開始日や対応機種、アプリのダウンロード方法などの詳細については、今後サービスサイトにて案内するとしている。ドコモ回線のMVNOについては、今後対応する予定としている。