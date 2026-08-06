KDDI、沖縄セルラー電話、KDDI Digital Lifeは8月6日、オンライン専用プラン「povo2.0」において、夏休み・お盆休みの利用シーンに合わせた期間限定トッピング「データ使い放題(7日間)」と「週末データ使い放題(3日間)」の提供を開始した。帰省や旅行、イベントなどでデータ通信量を気にせず使いたい人におすすめだという。

「データ使い放題(7日間)」は1週間にわたってデータ通信が使い放題になるトッピングで、料金は1,800円。提供期間は8月6日10:00から8月18日9:30までとなる。なお、混雑時や動画・クラウドゲームなどの利用時には通信速度が制限される場合がある。

一方、「週末データ使い放題(3日間)」は通常週末限定で提供している「週末だけ放題」を、夏休み・お盆休み期間に合わせて販売するもので、料金は790円。8月6日10:00から8月18日9:30まで、8月20日10:00から8月24日9:30まで、8月27日10:00から8月31日9:30までの3期間にわたり販売される。夏休み・お盆休み中の複数の予定に合わせて、都度トッピングを選んで購入できる。

これらとは別に、povo2.0へ新規登録した利用者を対象に、「データ使い放題(24時間)10回分」をプレゼントするキャンペーンも実施中。povo2.0は基本料が0円のため、現在利用しているメイン回線を契約したまま、キャンペーンコードを入力の上で新規登録すると、データ使い放題(24時間)を10回分体験できる。プロモコードは、SIM有効化後にすぐpovoの登録メールアドレスへ届けられる。実施期間は6月19日から終了日未定となっている。