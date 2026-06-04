ドン・キホーテは6月4日、同社の新アイテム展示会を開催。数多くのアイテムがある中で、存在感を放っていたのが企画進行中のラジコン玩具「情熱！ショッピングカートRC ミラクルショッピングVer.（仮）」でした。

自宅でドンキを再現可能かもしれないラジコンが今秋登場

「情熱！ショッピングカートRC ミラクルショッピングVer.（仮）」は、ドン・キホーテの店舗でおなじみのショッピングカートをミニチュア化したラジコン玩具です。現在企画進行中の未発売商品で、価格は2,000円前後を予定しています。

パッケージを見ればこのラジコンの全貌がわかるようになっています

そのミニチュアの再現度の高さに、思わず二度見してしまいました。黄色いバスケットと黒いバスケットを重ねた2段構造、金属調のフレーム、ハンドル部分まで、ドンキの店頭で見慣れたカートの造形が手のひらサイズに凝縮されています。バスケットには「驚安の殿堂 ドンキホーテ」のロゴもしっかり入っています。

操作は付属のコントローラーで行います。コントローラーは黄色いボタンが2つ並んだシンプルな設計で、前進と方向転換が可能です。

シンプルなコントローラーなのですぐに慣れて操作できました

そして最大の特徴が「走らせると"あの曲"が流れる」という仕掛け。ドンキの店内BGMとして知られる「ドンドンドン、ドンキー♪」のメロディが、カートを動かすと再生されます。ただそれだけながら、何とも楽しい気持ちになるグッズです。

47都道府県のご当地ドンペン大集合！

「47都道府県 ご当地ドンペン フィギュアシリーズ」は、ドン・キホーテのマスコットキャラクター「ドンペン」が各都道府県の文化や名物をモチーフにしたデザインをまとったフィギュアシリーズです。

「47都道府県 ご当地ドンペン フィギュアシリーズ」

5月28日から各地域限定で順次発売されており、価格は2,749円。フィギュア本体サイズは全長約70mm（パッケージ入り）です。

展示会場では47都道府県すべてのドンペンフィギュアを一覧できるマップパネルを展示。北海道から沖縄まで各地のドンペンが並ぶ様子はなかなか壮観です。

「神奈川ドンペン」は横浜の港町らしいセーラー服風のコスチュームをまとっています。ご当地ドンペンは各地のPOPデザイナーがご当地愛を詰め込んだデザインとなっているそうです。

神奈川ドンペン

担当者一押しの「長崎ドンペン」は、長崎の名物・カステラをモチーフにしたデザイン。フィギュアのおしり部分にカステラのざらめ糖をイメージしたテクスチャが施されており、細部へのこだわりが光ります。

各地域限定販売のため、旅行先でのご当地探しや、地元版コレクションとしての楽しみ方もできそうです。

ドンキといえば、あの黄色と黒のカラーリングや店内に流れるBGMなど、独特の”ドンキらしさ”が詰まった体験が魅力。ショッピングカートの再現度やご当地ドンペンへのこだわりぶりも含め、「ドンキ」という存在への愛情が感じられるグッズ展開です。続報や新展開にも引き続き注目したいところです。