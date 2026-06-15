サンコーは6月15日、充電関連ガジェットブランド「PHYSCE（ファイス）」の国内取扱を開始したと発表した。あわせて第一弾製品「PHYSCE RGB Eco Fast Charger 140W model」を6月12日より販売している。価格は1万3,620円。

PHYSCE RGB Eco Fast Charger 140W model

PHYSCEは、駆動状況や残量をRGBライティング（LEDライト）で視覚的に表示するデザイン性と、バッテリーへの負荷を抑えて寿命をケアする「エコ充電」技術を組み合わせた充電関連製品ブランドである。短時間で充電する「急速充電」と「エコ充電」を切り替えられる機能を備える。

第一弾の「PHYSCE RGB Eco Fast Charger 140W model」は、最大140Wの出力に対応した4ポート搭載のRGBエコ急速充電器だ。USB-Cポート3基とUSB-Aポート1基を備える。独自の「BatteryEcoモード」を搭載し、300回充電後もバッテリーの最大容量99％を維持してデバイスの劣化軽減を図る。

全チップに窒化ガリウム（GaN）回路を採用し、リアルタイムで温度を管理する「CoolerSync 4.1」と組み合わせることで、フルパワーでの長時間動作を実現するとしている。また、電力出力（低・中・高）に応じて39個のLEDが呼吸するように点灯するRGBライティング機能も搭載する。

筐体には、難燃性最高等級「UL94 V-0」のSABIC製ポリカーボネート素材を採用。カラーはウェッブグレー、サイズは幅82×高さ29×奥行き75mm、重量は約300g。保証期間は購入日より24カ月となっている。

出力に応じて39個のLEDが点灯するRGBライティング機能を搭載

なお、本製品の品質保証およびアフターサポートはFaceSec Japanが提供する。注文に関する問い合わせはサンコーが受け付ける。