アイリスオーヤマは6月10日、スリムな筒形デザインを採用した大容量バッテリー「バッテリーステーション ボトル型」（型番：IBT-B40065-W）を発表した。6月11日より順次発売する。直販価格は19,800円。

バッテリーステーション ボトル型は、モバイルバッテリーを超えつつポータブル電源には届かない容量とサイズ感を特長とする製品。40,000mAh（128Wh）のバッテリーを搭載しながら、660mlのペットボトルと同等のサイズ感（約幅72×奥行72×高さ180mm）と約1.15kgの軽量設計を実現。リュックのサイドポケットや一般的なドリンクホルダーにも収まり、ビジネス、アウトドア、レジャー、防災用途など幅広いシーンで活用できる。

リュックのサイドポケットに収まる使用イメージ

内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用した。構造が安定しており、発熱トラブルが起きにくい安全性の高い電池で、年200回の使用でも10年以上の利用が可能とする。また自己放電が少なく、未使用時も電池残量が減りにくい点も特長だ。

屋外での使用を想定した設計なのでキャンプなどでも使える

最大65Wの出力に対応し、スマートフォン（3,000mAh）を約9回、ノートパソコン（70Wh）を約1.5回、タブレット（8,000mAh）を約3回充電できる。USB Type-C端子が2口、USB Type-A端子が1口あり、最大3台の機器に同時給電が可能。本体充電はUSB Type-C急速充電器使用時に約2.5時間で完了する。

屋外での使用を想定した防塵・防水性能（IP54）を備え、停電時や夜間の屋外で役立つLEDライト、電池残量を一目で確認できる液晶パネルも搭載する。

長距離移動中の利用例

本体サイズは約幅72×奥行72×高さ180mm（ストラップ部含まず）、重さは約1.15kg。バッテリー容量は40,000mAh / 128Wh、内蔵電池はリン酸鉄リチウムイオン電池、充電時間の目安は約2.5時間（USB Type-C急速充電器使用時）、定格電圧・定格容量は5V / 24,000mAhとなっている。付属品としてUSB Type-C to USB Type-Cケーブル、かんたん操作ガイド（保証書付き）、防塵キャップ×3が付属する。