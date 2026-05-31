カシオ計算機は、アクティブな女性向けのカジュアルウオッチ「BABY-G」から、Y2Kファッションに合わせやすい煌めくグリッターを取り入れたモデル「BG-169KB」を5月中旬に発売した。
ブラックの「BG-169KB-1」、ライトピンクの「BG-169KB-4」、ピンクの「BG-169KB-4B1」の3モデルを用意する。価格は13,750円。
ベースモデルには、コンパクトな丸いフォルムとフロントプロテクターデザインが特徴の「BG-169」を採用。ダイアルに2000年代を彷彿とさせるグリッター表現を施すことで、ノスタルジックなムードと洗練された印象を両立させた、Y2Kファッションにぴったりなモデルとなっている。
コーディネートのアクセントとして映えるルックスで、普段使いからアクティブシーンまで幅広く活躍するとしている。ふとした瞬間にキラリと輝き、Y2Kスタイルを一段とアップデートするという。
機能面では、20気圧防水やワールドタイム、ストップウオッチなど実用的な機能を備える。
主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）。
- ケースサイズ：W42.6×D16.4×H45.9mm（プロテクター込み）
- 質量：43g
- ケース・ベゼル材質：樹脂
- バンド：樹脂バンド
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：135～200mm
- その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本／時報、LEDバックライト、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、デイカウンター、電話番号メモリー、操作音ON／OFF切替