米Appleは6月8日（現地時間）、年次開発者カンファレンス「WWDC26」において、Apple Watch向けの次期OS「watchOS 27」を発表した。今秋の正式リリースに向けて対応機種も公開されており、2022年以前に発売されたモデルの多くが非対応となっている。

Apple公式サイトによると、watchOS 27対応モデルは以下の通り。iOS 27を搭載したiPhone 11以降、またはiPhone SE（第2世代）以降とのペアリングが必要となる。

Apple Watch SE 3

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch シリーズ 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

前バージョン「watchOS 26」では対応していたApple Watch Series 8以前、Apple Watch Ultra（第1世代）、SE（第2世代）はwatchOS 27の対象外となった。

watchOS 27の目玉機能であるSiri AIの利用にはiPhone 16シリーズ以降、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro MaxといったApple Intelligenceに対応するiPhoneとのペアリングが必要になる。

Siri AIでは、Apple WatchからSiriに話しかけた内容をiPhoneと連携して引き継いで会話を続けられるほか、ワークアウト中にフィットネスデータをもとにした個人化された声かけを行う「Workout Buddy」機能も強化。手首だけで完結するAIアシスタントとして、日常的な使い勝手が大きく向上しそうだ。

watchOS 27のデベロッパーベータ版は本日より提供開始。パブリックベータ版は7月、正式版は2026年秋にリリース予定となっている。