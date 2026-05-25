auフィナンシャルサービス、KDDI、沖縄セルラーは5月25日、「au PAY ゴールドカード」の有効会員数が2026年5月に200万人を突破したと発表した。これを記念し、抽選で20人に1人に年会費相当の11,000Pontaポイントをプレゼントするキャンペーンを実施する。実施期間は6月1日～8月31日まで。

「au PAY ゴールドカード」の有効会員数が200万人を突破

「au PAY ゴールドカード200万人突破記念キャンペーン！」では、6月1日から8月31日の期間中、抽選で20人に1人に年会費相当の11,000Pontaポイントを進呈。特典ポイントの進呈は2026年10月末頃を予定している。

キャンペーンへの参加には、6月1日公開予定のキャンペーンサイトからのエントリーが必要。また、期間中に「au PAY ゴールドカード」のショッピングを合計30万円以上利用すること、「au PAY カード」アプリへのログイン履歴が1回以上あること、キャンペーンメール受信設定済みであること、特典判定時点で「au PAY ゴールドカード」会員であること、といった条件をすべて満たす必要がある。

期間中に「au PAY カード」から「au PAY ゴールドカード」にランクアップした場合は両カードのショッピング額を合算して判定。新規入会者も対象となる。

デザインをリニューアルした「au PAY ゴールドカード」「au PAY カード」

また、6月1日からは「au PAY カード」および「au PAY ゴールドカード」の新規入会＆ご利用特典もリニューアルされる。特典は以下の2段階で構成されており、条件を達成した分のポイントがそれぞれ進呈される。

特典1：入会日から翌月末日までに、1回2,000円以上のショッピングを3回以上利用 →「au PAY カード」は1,500Pontaポイント、「au PAY ゴールドカード」は5,000Pontaポイントを進呈

特典2：入会月の翌々月（1日～末日）に、1回2,000円以上のショッピングを3回以上利用 →「au PAY カード」は1,500Pontaポイント、「au PAY ゴールドカード」は5,000Pontaポイントを進呈

両特典を合計すると、「au PAY カード」は最大3,000Pontaポイント、「au PAY ゴールドカード」は最大10,000Pontaポイントとなる。特典1・2はそれぞれ独立して判定されるため、一方の条件のみ達成した場合でも、達成分のポイントは進呈される。

「au PAY ゴールドカード」は年会費11,000円。au携帯電話／UQ mobileの通信料金の支払いで合計最大10％のPontaポイントを還元する通信ご利用料金特典や、au PAY残高へのオートチャージ利用時に合計最大5.5％のポイントを還元するポイントアップリワードを提供している。