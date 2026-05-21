KDDIおよび沖縄セルラー、KDDI Digital Life、au少額短期保険は5月21日、スマートフォンの修理費用などを補償する「povoのスマホ保険」の提供を開始した。通信キャリアや端末の新品・中古を問わず加入でき、月額190円から3種類のプランを用意する。提供開始を記念したキャンペーンも同日より実施する。

「povoのスマホ保険」は、画面割れや水没、故障といったスマートフォンのトラブルに備えられる保険商品。引受少額短期保険業者はau少額短期保険で、KDDI Digital Lifeが取扱代理店として提供する。

最大の特徴は、利用中の通信キャリアを問わず加入できる点だ。また新品端末だけでなく中古端末でも申し込みが可能で、契約者本人のほか家族が利用するスマートフォンも補償対象に含められる。

プランは「シンプル」「スタンダード5」「スタンダード10」の3種類。3プランいずれも自己負担額は3,000円となる。

「シンプル」（月額190円）…破損・水濡れを補償内容とし、購入時期の指定なく加入できる。保険金額および通算限度額は最大5万円

「スタンダード5」（月額270円）…破損・水濡れに加え故障・盗難も補償し、購入から2年以内の端末が対象、保険金額および通算限度額は最大5万円

「スタンダード10」（月額380円）…スタンダード5と同じ補償内容で、保険金額と通算限度額が最大10万円となる

申し込み手順のイメージ

提供開始記念キャンペーンを実施

提供開始を記念したキャンペーンも同時に実施される。povoのスマホ保険に申し込んだ先着2万名に、povo2.0で使用できる「データ使い放題(2時間)」のプロモコードをプレゼントする。さらに先着対象者の中から抽選で最大200名に「3GB(30日間)」のプロモコードが当たる。

キャンペーン対象期間は5月21日10:00から6月30日23:59まで。プロモコードの配布は7月中旬ごろを予定している。なお、プロモコードの入力期限は2026年7月31日となっている。