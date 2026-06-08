KDDIと沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは6月8日、povo2.0に新規登録または他社からの乗り換えを行ったうえで、月額制の「サブスクトッピング」を購入したユーザーに対し、初月料金をau PAY残高で還元するキャンペーンを開始した。現在のところ終了日は未定。

サブスクトッピングは「5GB 1,380円/月」または「30GB 2,780円/月」の2プランから選択できる月額制のデータ追加サービス。毎月自動でデータがチャージされるため、都度購入の手間なくpovo2.0のデータ通信を継続利用できる。継続購入を停止したい場合は、povo2.0アプリからいつでも手続き可能だ。

本キャンペーンの適用には以下すべての条件を満たす必要がある。

1:povo2.0の「通話＋データ」プランに新規登録または他社からの乗り換え（au/UQ mobile/povo1.0からの乗り換えは対象外）のうえ、キャンペーン期間内にSIMの有効化が完了していること

2:サブスクトッピング購入時点で、au IDがpovoアカウントと連携されていること

3:SIM有効化の7日後23:59までにサブスクトッピングを購入していること

4:購入翌月20日までにサブスクトッピング料金の支払いが完了していること

5:au PAY残高還元までに、対象のau IDで「au PAY」の利用を開始していること

還元額はトッピングの購入価格と同額（不課税）で、5GBプランは1,380円相当、30GBプランは2,780円相当がそれぞれ還元される。還元は1回線につき1回限りで、対象トッピングを複数購入した場合は還元額が高いほうに適用される。

還元はトッピング購入月の翌月末頃に、購入時にpovoアカウントと連携しているau IDへ行われる。