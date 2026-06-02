KDDIおよびKDDI Digital Life、PASMO協議会と株式会社パスモは6月3日から、モバイルPASMOが利用可能な関東私鉄駅でpovo2.0のデータ容量が無料でもらえる「povo Data Oasis」の対象スポットを拡大する。

「povo Data Oasis」が関東私鉄600駅以上に拡大

今回新たに追加されるのは、伊豆箱根鉄道、小田急電鉄、関東鉄道、京王電鉄、秩父鉄道、東急電鉄、ゆりかもめ、横浜高速鉄道の8事業者。第一弾として2026年4月14日から提供していた京成電鉄、相模鉄道、東京メトロの3事業者と合わせ、合計11事業者・600駅以上が対象となる。今後も2026年秋頃までに対象路線を順次拡大する予定だ。

「povo Data Oasis」は、対象スポットでpovo2.0アプリから専用ページにアクセスすると、1回につき0.1GB（24時間）のデータ容量が無料で追加されるサービス。利用は1日1回・月10回まで（合計最大1GB）で、ローソン店舗でのチャージ回数も含む。

今回追加される路線のリストは以下の通り。いずれも全駅が対象で、期間は2026年6月3日から（終了日未定）。

伊豆箱根鉄道（大雄山線）

小田急電鉄（小田原線・江ノ島線・多摩線）

関東鉄道（常総線・竜ヶ崎線）

京王電鉄（京王線・井の頭線・京王新線・相模原線・高尾線・競馬場線・動物園線）

秩父鉄道（秩父本線）

東急電鉄（東横線・目黒線・東急新横浜線・田園都市線・大井町線・池上線・東急多摩川線・こどもの国線・世田谷線）

ゆりかもめ（東京臨海新交通臨海線）

横浜高速鉄道（みなとみらい線）

利用手順は、対象駅でpovo2.0アプリ（バージョン1.64.0以上）から専用ページへアクセスし、初回のみpovoアカウントでログインする。その後、位置情報でチャージ対象駅への来訪が確認されると、0.1GB（24時間）が即時追加される。2回目以降はアプリ内バナーをタップするだけの3ステップで完了する。

なお、アプリバージョン1.63.0以下のユーザーはアプリの更新が必要。チャージ時の場所や通信状態、端末の位置情報の利用状況によっては利用できない場合がある。