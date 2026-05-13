ユニットコムは5月13日、独自に展開する「iiyama PC」ブランドにおいて、Intel Core Ultraシリーズ3を搭載する14型ノートPCを発売した。一部構成のカスタマイズにも対応する。

iiyama PC、14型で899gの薄型軽量OLEDノートPCに最新Intel Core Ultra 構成モデル

Intel Core Ultraシリーズ3プロセッサを搭載し、Microsoftが提唱するCopilot+ PCに準拠した14型ノートPC製品。ディスプレイにはOLEDパネルを採用している点も特徴で、発光ならではの高いコントラスト比と優れた黒再現に加え、DCI-P3カバー率100％の広色域表示をサポート。焼き付きを抑制するための設定アプリも組み込んでいる。

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OS：Windows 11 Home

プロセッサ：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 325

メモリ：LPDDR5X-7467 16GB

ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：インテル Graphics

ディスプレイ：14型 OLED(光沢) / WUXGA(1920×1200ドット)

価格：219,800円

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