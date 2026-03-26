3月23日（月）に後楽園ホールにて『Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）』（以下、ポケチャン）の発売前メディア向け先行体験会がありました。

先行メディア体験会は元プロレスラーの長州力さんとアイドルの武藤十夢さん、小麟さん姉妹がゲストとして、『ポケチャン』のエキシビションマッチを行う1部と取材メディアが先行プレイを体験できる2部で開催されました。この記事では2部のメディア体験会の様子をレポートします。

Z-AやポケGOのポケモンを出張させてバトルも可能！

『ポケチャン』は『ポケットモンスター』シリーズのポケモンバトルに特化したゲームで、Nintendo Switch版とモバイルアプリ版で配信される基本無料（アイテム課金あり）のタイトルです。Nintendo Switch版は4月8日（水）に配信が開始予定となっています。

『ポケチャン』はゲーム内の“スカウト”によりポケモンをゲットし、トレーニングで育成をしていきます。登場するポケモンはゲームリリース時には特定のポケモンだけとなっていますが、順次増えていく予定です。

スカウトで見つけたポケモンを選んでゲットします

『ポケチャン』は『Pokémon HOME』と連携しており、『ポケットモンスター スカーレット/バイオレット』や『Pokémon LEGENDS Z-A』のポケモンを『Pokémon HOME』に預けて『ポケチャン』に遠征させることもできます。

もちろん、『ポケチャン』から帰し、『Pokémon HOME』から『ポケットモンスター スカーレット/バイオレット』や『Pokémon LEGENDS Z-A』に戻すことも可能です。

『Pokémon HOME』は『Pokémon GO』とも連携していますが、こちらは『Pokémon GO』から『Pokémon HOME』へ送り出したポケモンたちが『Pokémon GO』へ戻すことができないので注意して送り出す必要があります。『Pokémon HOME』から『ポケチャン』に遠征できるポケモンは、『ポケチャン』で出現できるポケモンに限ります。

『ポケチャン』のスカウトで出現するポケモンは色違いやレア度によって出現率が変わってくるので、『ポケットモンスター スカーレット/バイオレット』や『Pokémon Z-A』『Pokémon GO』から連れてくる方が確実と言えます。

『ポケチャン』はポケモン自体の強さ、いわゆる生まれつきの強さの設定はないので『Pokémon GO』で生まれつきの強さが低く、レイドバトルやGOバトルリーグで活躍が見込めないポケモンを送り出しやすいと言えます。

スカウトで登場するポケモンは基本的に進化した状態とのこと。例えばカントーの御三家であれば、フシギバナ、カメックス、リザードンが出現しますが、フシギダネ、フシギソウ、ゼニガメ、カメール、ヒトカゲ、リザードは出てきません。

1対1のほか2対2も、道具を使ってメガシンカ

ポケモンバトルは世界中のポケモントレーナーと対戦ができるランクバトル、ランキングに影響せず気軽に対戦ができるカジュアルバトル、知人や友人と対戦ができるプライベートバトルの3つもモードを用意。さらに各モードにシングルバトルとダブルバトルの2つの対戦形式で戦えます。

1対1のシングルバトルと2対2のダブルバトルで戦えます

ちなみにポケモンをスカウトしたり、トレーニングするためにはVPというポイントが必要となりますが、このVPはランクバトルで対戦することで獲得できます。VPは課金で獲得できないので、ランクバトルを繰り返すことがポケモンゲット、育成の基本となります。

トレーニングではVPを使って能力を上げることができます

教えるワザもVPが必要になります

体験会ではアイテムの購入やトレーニングができなかったんですが、トレーニングでは、ポケモンのステータスの強化やワザの追加を行うことができます。さらにショップで道具を購入するとポケモンに追加の能力を付加することもできます。

例えば「きあいのたすき」であれば一撃ひんしを防ぎ、「たべのこし」だと少しずつ体力を回復してくれます。また、道具の代わりにメガストーンを持たせれば、バトルでメガシンカも可能。

カイリューがメガカイリューにメガシンカしました

カジュアルバトルを3戦体験、初心者にも安心な編成システム

さて、実際に体験会でプレイしてきました。体験会に参加した他のメディア関係者とオンラインバトルのカジュアルバトルを3戦、そしてリング上でプライベートバトルを1戦行ってきました。

体験会で使用するNintendo Switch 2には、すでにポケモンが数体スカウトされていましたが、スカウトから体験できました。何体かポケモンをゲットしたのち、バトルで使用する6匹のポケモンを編成します。

バトルする場合は編成した6匹から3匹を選びます。自分が3匹選ぶ時に相手の6体のポケモンも確認できます。ポケモンの種類だけでなく属性も分かるので、どのポケモンが出てくるか予想しながら、相手の属性と相性の良い属性の攻撃を持っているポケモンを選びます。

バトル中に相手のポケモンと属性が確認できます

ちなみに自分の編成は持っている道具も見えますが、相手のポケモンがどんな道具を持っているかは見えません。バトル中に攻撃を選ぶ時もどのワザが相手の属性に効果的なのかも教えてくれます。『ポケモン』シリーズをあまりプレイしたことがなく、ポケモンの属性やワザの属性を知らなくてもバトルをすることができる安心設計です。

バトルは3対3で行われ、先に3匹のポケモンを倒した方が勝利です。メディアとの対戦は3戦中2勝1敗で終わりました。

後楽園ホールのリング上でメディア対抗戦！

リングでのプライベートバトルは、ゲームエイト編集部との対決です。一応、マイナビニュースでも『ポケモン』関連のタイトルは担当してきましたが、やはりゲーム専門メディアが相手なので、格上と言えるでしょう。

リングでの対戦はポケモンの編成ができましたが、道具の持ち替えまではできなかったので、道具はおまかせになります。

ここで選んだポケモンはバンギラス、カメックス、カイリューの3匹です。個人的に好きなバンギラスと火属性が来ると予測してのカメックス、なんとなくやってくれそうなカイリューの組み合わせです。相手はメタモン、ゲッコウガ、カイリューの3匹です。

最初の1匹はこちらがバンギラス、相手はゲッコウガです。バンギラスの前にゲッコウガが倒れ、即座にメタモンが登場。バンギラスを一撃で倒します。

ゲッコウガのハイドロポンプで弱点を突かれますが体力は半分以上残りました

ここでこちらはカメックスを選択。メタモンの「じしん」に耐えたカメックスはハイドロポンプで反撃。体力を大幅に削られたメタモンは次のターンでカメックスの「みずのはどう」で倒されました。

バンギラスに変身したメタモンの弱点を突くカメックスのみずのはどう

ゲームエイトは最後のポケモン、カイリューを出してきます。ここでメガシンカを使用。メガカイリューとなり、カメックスを撃破します。

マイナビも最後の1匹カイリューを出します。お互いの初手は相手を倒しきれませんでしたが、体力の半分以上を奪います。

ここで期待したいのは、カイリューに持たせた「せんせいのツメ」です。20％の確率で先制攻撃ができる道具で、能力が発動すれば相手を倒すことができます。しかし、残念ながら発動せず。相手が先に攻撃を仕掛け、カイリューは倒されてしまいました。

ポケGOの資産が生きる設計、育成が楽になって門戸が広がる

これまで、ポケモンバトルは生まれつきの強さの高いポケモンを探し、しっかりと育てた上で行うので、バトルを行うまで時間がかかりました。『ポケチャン』でも育成はしなくてはなりませんが、生まれつきの強さがなく、育成も本家『ポケモン』よりも楽なので、より手軽にポケモンバトルが楽しめるようになっています。

ポケモン集めも『ポケチャン』だけで完結できますし、『Pokémon GO』を楽しんでいた層もこれまでプレイしていた資産が使えるので、ポケモンバトルを始めるのに門戸を広げている印象です。GOバトルとは違った、本家使用のバトルが楽しめるので、プレイしてみてはいかがでしょうか。

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Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※画面は開発中のものです

