株式会社ポケモンは4月8日、Nintendo Switch向けゲーム『Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）』の配信を開始した。

基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）。ゲームソフト本編とソフト内特典をセットにした『Pokémon Champions』＋スターターパック（980円）も同日より提供される。スマートフォン（iOS／Android）版は2026年夏に配信予定。

『Pokémon Champions』は、従来の『ポケットモンスター』シリーズが培ってきたポケモンバトルの奥深さをそのままに、よりカジュアルに楽しめるバトル特化タイトル。ポケモンのタイプや特性、技の選択といった要素を駆使して勝利を目指すシステムは変わらず、Nintendo Switchとスマートフォンのクロスプラットフォーム対戦にも対応する。

ゲーム内では「スカウト」で共に戦うポケモンを仲間にし、「トレーニング」で自在に育成できる。また、クラウドサービス『Pokémon HOME』との連携により、『Pokémon LEGENDS Z-A』などの過去シリーズや『Pokémon GO』で入手した一部のポケモンも本作で活躍できる。

Nintendo Switch 2向けの無料アップデートにも対応しており、高解像度ディスプレイや解像度の高いテレビでよりくっきりとした映像でプレイできる（最新更新データのダウンロードが必要）。

4月8日より、世界中のトレーナーとシングルバトル・ダブルバトルで競い合う「ランクバトル シーズンM-1」が開幕。開催期間は5月13日 10:59まで。対戦での勝敗によってランクが変動し、マスターボール級に到達するとレートによる順位戦に移行する。「チャンピオン級」および「マスターボール級I〜III」は4月15日（水）より解禁される。

バトル後には試合内容に応じてVP（ビクトリーポイント）が付与され、ポケモンのスカウトやトレーニングに使用できる。シーズン終了後は到達ランクや順位に応じたプレゼントも受け取れる（受け取りには勝敗のつく対戦を1戦以上行うことが条件）。

シーズンM-1で採用される「レギュレーションM-A」は4月8日から6月17日 10:59まで有効。カイリュー、メガニウム、オーダイル、エンブオー、ゲッコウガ、フラエッテ（えいえんのはな）などが参加可能で、特定のポケモンにメガストーンを持たせることでメガシンカも実現できる。メガシンカは1バトルにつき1度のみ使える。

同期間中は「バトルパス シーズンM-1」も提供される。ランクバトルや大会での対戦でシーズンバトルスコアを稼ぐことでバトルパスレベルが上がり、メガニウムやカイリュナイトなどの報酬を獲得できる。有料の「プレミアムバトルパス」（1,400円）を購入すると、エンブオー・オーダイルといった追加報酬や『Pokémon LEGENDS Z-A』の主人公衣装①なども入手可能だ。

配信に合わせ、初のオンライン大会「ウォームアップチャレンジ」のエントリーも4月8日より受け付けている。エントリー期間は4月13日 10:59まで、大会開催期間は4月10日 11:00〜4月13日 10:59。レギュレーションM-Aのダブルバトル形式で争われる。勝敗のつく対戦を3戦以上行うことで、参加賞としてサーナイトとファストクーポン100枚を受け取ることができる。

リリースを記念したイベント大会「はじまりの王者決定戦」の開催も決定した。複数の団体が独自の大会を開催し、各大会の優勝者にはゲーム内で特別称号「はじまりの王者」が授与される。称号はプロフィールに設定でき、バトル相手からも確認できる。大会の模様はオンラインで配信予定で、団体名や配信スケジュールは順次発表される。

ポケモン30周年と『Pokémon Champions』の配信開始を記念した特別ロゴも公開された。本作は世界大会「ポケモンワールドチャンピオンシップス（WCS）2026」のゲーム部門対象タイトルにも採用されている。

ポケモン30周年記念ロゴ「Pokémon: Since 1996」

©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

画面は開発中のものです。

