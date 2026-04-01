映画『スーパーマン』の大ヒットを引き継ぐ、新生DCユニバースの次なる注目作『スーパーガール』（2026年6月26日日米同時公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）。その本予告映像がYouTubeで、あわせて海外版本ビジュアルが公開となった。

映像の冒頭では、カーラ（ミリー・オールコック）の従兄であるスーパーマン／クラーク・ケント（デイビッド・コレンスウェット）が登場。モニター越しに「いつこっちに戻る？」「心配なんだ 全く地球に帰ってこないから」「さみしくないか」とスーパーガール／カーラに語り掛ける姿からは、彼女の孤独を気遣う様子が伺える。故郷クリプトン星の崩壊によってすべてを失って以来、帰るべき場所がなくなり孤独を抱え生きてきたカーラ。そんな彼女にとって、愛犬クリプトは唯一の心の拠り所であり、「あなたさえ いればいい」と語る言葉からも、かけがえのない「絆」の強さが感じられる。しかし、その平穏は一瞬にして崩れ去る。突如現れたクレム（マティアス・スーナールツ）によって、クリプトが毒に侵されたのだ。残された時間はわずか3日─。解毒剤を求め、家族の仇をとるため復讐の旅に出ていたルーシー（イヴ・リドリー）とともに、カーラは危険な戦いへと身を投じていく。さらに宇宙最凶の賞金稼ぎロボ（ジェイソン・モモア）も参戦し、宇宙規模の壮大な戦いが幕を開けるのであった。

銀河を舞台に繰り広げられる圧巻のバトルシーンや、炎を噴き上げるバイクで暴れ回るロボのド派手なアクションなど、スケールも迫力も桁違いの映像が次々と映し出される一方で、葛藤に揺れるカーラの複雑な内面も映し出される。復讐へと突き進むルーシーに対し「復讐しても痛みは消えない」と語るカーラの言葉には、怒りや悲しみを抱えながらも、すべてを失った彼女だからこそ知る真実と、それでも前に進もうとする彼女の強さが垣間見える。愛する家族・クリプトを救うため、そして過去と向き合うために──ついに覚醒したカーラは、旅の道中で得た仲間と共に強大な宿敵に立ち向かう。そして辿り着く自分自身の居場所とは？

同時に公開された海外版の本ビジュアルは、力強い眼差しでこちらを見つめ、スーパーヒーロー着地をキメるスーパーガールの姿が捉えられている。

さらに、本作の各種ムビチケ前売券の発売が決定した。劇場限定特典として、本作にも登場するベイビー・クリプトステッカーがついてくる。価格と販売開始日時は以下の通り。

ムビチケカードのビジュアル

劇場限定特典のベイビー・クリプトステッカー

●劇場販売

価格：1,500円

販売開始日時：4月24日劇場オープン時より

特典：ベイビー・クリプトステッカー

購入場所：全国の上映劇場 （一部劇場を除く）

※前売券1枚購入につき、特典を1つプレゼント

※前売特典は劇場により数に限りがあるので、配布終了の際はご了承いただきたい

※劇場限定の特典となる

※前売特典は非売品で、転売、内容の複写・複製・転用等は一切禁止

※まれに傷や汚れがあるが、返品や交換は対応しない





●メイジャー通販

価格：1,500円＋送料

販売開始日時：4月24日10時より

※通販で購入の場合、前売特典は入手できない





●MOVIE WALKER STORE

価格：1,500円＋送料

販売開始日時：4月24日10時より

※通販で購入の場合、前売特典は入手できない





●アニメイト（アニメイト店舗・通販）

価格：1,500円＋送料

販売開始日時：4月24日10時より

※店舗で購入の場合は、送料はかからない

※店舗・通販ともに、前売特典は入手できない





●【ムビチケ前売券（オンライン）】

価格:1,500円

販売開始日時：4月24日10時より

※オンライン券のためムビチケカードは入手できない





●【ムビチケ前売券（コンビニ）】

価格:1,500円

販売開始日時：4月24日10時より

※全国のコンビニエンスストアで購入し、店舗で発券する前売券のため、ムビチケカードは入手できない