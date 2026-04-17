ワーナー ブラザース ジャパンは、「スーパーマン」が1938年4月18日に発売されたコミックで初めて登場した日を記念し、グローバルで2026年4月18日を「スーパーマンの日」として世界中のファンと祝福する。DC公式Instagramでは、DCオフィシャルDiscordコミュニティ投票で選ばれた『スーパーマン』（2025）の名場面ランキングトップ8などを公開するほか、プレゼントキャンペーンを実施する。

「スーパーマンの日」には、グローバルでこの日限りの特別な体験や新商品の発売、またSNSコンテンツやいくつかのイベントを通して世界中のファンと一緒に祝福する企画を実施する。本国のDC公式Instagram（@DCOfficial）では、DCオフィシャルDiscordコミュニティ投票で選ばれた『スーパーマン』（2025）の名場面ランキングトップ8などを公開予定。さらに、YouTubeチャンネル「DC Kids」ではショートアニメ「クリプト出動!」シリーズの新エピソードが公開予定となっている。DCの各公式SNSではその他にも様々なお祝いコンテンツを公開中。XとInstagramで@DCOfficial、@Superman、@Supergirl、@DCComicsをフォローしてチェックしていただきたい。

お祝いのキービジュアルは、スーパーマン、スーパーガール、クリプトをフィーチャー。全員が「希望」を象徴する「Sシールド」を身につけている。キービジュアルではそれぞれが独自のヒーローとして活躍しながらもより良い明日のために常に一致団結して戦う姿が表現されており、2026年「スーパーマンの日」のキャンペーン等に使用される。

日本では映画『スーパーガール』の関連グッズが順次発売となるほか、4月18日にはカートゥーン・ネットワークで「アドベンチャーズ ・ウィズ・スーパーマン」よりスーパーマンとスーパーガールの「家族の絆」が分かる重要エピソードを厳選して放送。また、日本のDC公式SNSでは、豪華スーパーマングッズが抽選で当たるキャンペーンを実施する。

■FUNKO Pop! SUPERGIRL WITH PUPPY KRYPTO（90801）

■FUNKO Pop! LOBO（90800）

各2,000円

2026年5月予約開始/夏頃発売予定

Funko 公式サイト

「マクファーレン・トイズ」の7インチ・アクションフィギュア「DC マルチバース」シリーズからは「デラックス・シアトリカル・エディション」スーパーガール＆ベイビー・クリプトとロボが発売となる。また、「FUNKO」の、くりくりの目が特徴的な"Funko POP!"シリーズからも映画『スーパ ーガール』の新作が登場。「Amazon Merch on Demand」では、Tシャツやスマートフォンケースなど、スーパーマン関連アイテムが販売されている。映画『スーパーマン』のアイテムはもちろん、2026年6月26日公開の『スーパーガール』の商品も取り揃え、さらにコミック版スーパーマンとスーパーガールの新デザインTシャツも新登場する。

また、スーパーマンとスーパーガールが活躍する過去作のブルーレイ、DVDが販売中だが、ヨドバシカメラなどの店舗では「スーパーマンの日」のキービジュアルを使用したPOPが展開される。

カートゥーン ネットワークでは「スーパーマンの日」を記念した特別編成をお届け。本編成では、『アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン』の中から、スーパーマンとスーパーガール の「家族の絆」を軸に、シリーズ屈指のドラマ性とスケールを誇る重要エピソードを厳選して放送する。さらに今回は、スーパーマンの最強の相棒としてお馴染みのクリプトにフォーカス。最新ショートアニメーション第4弾 「クリプト出動! 海岸で大さわぎ」 を日本で初放送する。

DC公式SNSでは、スーパーマンの公式グッズが当たるプレゼントキャンペーンを4月18日から実施。抽選で豪華スーパーマングッズを合計40名にプレゼントする。参加方法の詳細は、開催当日の午前9時にDC公式XとInstagramで発表する。

なお、HBO Max on U-NEXTでは、ジェームズ・ガン監督最新作『スーパーマン』から Max Original「ピースメイカー」まで、ジェームズ・ガン、DC関連作の見放題配信を行なっているので、こちらもあわせてチェックいただきたい。

そのほか、デジタル配信、テレビ放送は以下の通り。

■デジタル配信（見放題配信中）

『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』『ジャスティス・リーグ』: Hulu

『DC がんばれ!スーパーペット』『DC スーパーヒーローズ vs 鷹の爪団』: Prime Video 『レゴバットマン ザ・ムービー』『レゴムービー2』: Netflix





■デジタル配信（都度課金で配信中）

＜映画＞

『スーパーマン』『スーパーマン II 冒険篇』『スーパーマン III/電子の要塞』『スーパーマン IV/最強の敵』『スーパーマン（2025）』 『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』『ジャスティス・リーグ』『レゴムービー』『レゴムービー2』『レゴバットマン ザ・ムービー』『DC スーパーヒーローズ vs 鷹の爪団』『DC がんばれ! スーパーペット』 『ティーン・タイタンズ GO! トゥ・ザ・ムービー』

＜TV シリーズ＞

「SMALLVILLE/ヤング・スーパーマン」「SUPERGIRL/スーパーガール」「KRYPTON/クリプトン」ほか

（※Apple TV、カンテレドーガ、Google PlayTM、J:COM STREAM、TELASA、Netflix、ビデオマーケット、Hulu、Amazon Prime Video、music.jp、milplus、Leminoなどで配信）





■テレビ放送

『スーパーマン（2025）』 4月27日 深夜 12:15 BS10 プレミアム ／5月7日 午後3：50 WOWOW





さらに、6月26日には、『スーパーガール』（日米同時公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の公開が控えている。本予告映像でスーパーマンの登場も明らかになっているので、こちらも楽しみしていただきたい。

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