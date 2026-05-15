ハピネット・メディアマーケティングは、アリ・アスター監督の最新作『エディントンへようこそ』のブルーレイとDVDを2026年7月15日に発売する。ブルーレイの価格は6,600円で、DVDは4,400円。

『エディントンへようこそ』は、Covid-19禍でロックダウン下にあるニューメキシコ州の小さな町、エディントンを舞台に「炎上」と「陰謀論」を扱ったスリラー。主人公の保安官・ジョーを演じるのは、ホアキン・フェニックス。一見穏やかに見える保安官が静かに壊れていき、やがて暴発していく様を演じている。共演は、ペドロ・パスカル、エマ・ストーン、オースティン・バトラーら。エマ・ストーンは、アリ・アスターが製作を務めた陰謀論映画『ブゴニア』にも出演している。

ブルーレイは、オリジナルアウタースリーブケースが付属し、さらに物語の象徴ともいえる保安官・ジョーと市長・テッド（ペドロ・パスカル）のオリジナル選挙ポスター（両面A3サイズ）を封入。加えて、撮影の舞台裏に迫るメイキング映像も収録されており、作品世界をより深く味わい尽くせるスペシャルエディションとなっている。映像特典は、予告集と「Made In Eddington：制作の舞台裏」と題した24分のメイキングを収録。

また、Amazon.co.jpと楽天ブックスでは購入特典を用意。Amazon.co.jpでは、L判ブロマイド3枚セット、楽天ブックスでは、ハーフブロマイド3枚セットが先着で入手できる。