第98回アカデミー賞で4部門にノミネートされたエマ・ストーン主演、ヨルゴス・ランティモス監督の『ブゴニア』のブルーレイ＆DVDが2026年7月8日に発売される。価格は5,390円。レンタルDVDも同日リリースとなる。

『ブゴニア』は、陰謀論者と製薬会社のCEOとの攻防を描いた誘拐サスペンス。オリジナルは韓国のチャン・ジュヌァンが監督した『地球を守れ！』（2003）で、当初の企画では、監督をそのまま、チャン・ジュヌァンに据える方向で話が進んでいたが、健康上の理由で辞退したため、ヨルゴス・ランティモスが監督を務める運びとなった。製作には、『ミッドサマー』（2019）のアリ・アスターと『パラサイト 半地下の家族』（2019）製作チームが名を連ねる。主演は、先のアカデミー賞で主演女優賞にノミネートされたエマ・ストーン。共演には、『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024）での狂気の演技が鮮烈なジェシー・プレモンス。そのほか、アリシア・シルヴァーストーン、スタヴロス・ハルキアス、本作のオーディションを勝ち取り、映画初出演を果たしたエイダン・デルビスらが脇を固める。

陰謀論者が凶行に走るさまと、二重三重に張り巡らされた物語上の罠、イェルスキン・フェンドリックスが手がけた大仰な音楽、衝撃のラストが、観客はもちろん批評家筋でも話題を集め、第82回ヴェネチア国際映画祭コンペティション部門に正式出品されたのち、第83回ゴールデングローブ賞では、作品賞（ミュージカル／コメディ部門）、主演女優賞（エマ・ストーン）、主演男優賞（ジェシー・プレモンス）と、主要3部門にノミネート。第98回アカデミー賞では、作品賞、主演女優賞（エマ・ストーン）、脚色賞（ウィル・トレイシー）、作曲賞（イェルスキン・フェンドリックス）の4部門でノミネートされた。

今回発売となるブルーレイ＋DVD セットには、映像特典として「真実と虚構の境界」と題したメイキング映像が収録される（ブルーレイ・DVD共通収録）。また、Amazon.co.jpでの購入者には、先着でオリジナルポストカード2枚セットが付属する。ここでしか手に入らないアイテムとなるので、ぜひチェックしていただきたい。