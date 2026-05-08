モトローラから折りたたみスマートフォンの最新モデル、「razr 70」「razr 70 plus」「razr 70 ultra」の3モデルが海外で発表されました。日本でも過去モデルが登場したこのシリーズ、追って日本投入の発表がされることも期待したいところです。

razr 70シリーズが発表

モトローラのスマートフォンと言えば、白や黒といったベーシックなカラーリングではなく、カラフルな色合いや木材など特殊な素材を使ったボディが特徴です。「razr 70」シリーズも布やべニア材など様々な素材を使用しています。

他のスマホとは形も仕上げも異なる

これまで2機種展開だったrazrシリーズですが、「razr 70」シリーズでは3機種に種類が増えました。「高性能ハイエンド」「ミドルハイ」「基本モデル」と、性能と価格がすみわけされ、より買いやすくなったわけです。注目すべきは最上位モデルの「razr 70 ultra」で、メインカメラにダイナミックレンジを広げた5,000万画素のLOFICセンサーを採用。カメラ性能が向上しました。

最上位モデルのrazr 70 ultra

開いたときの画面サイズは7インチ、前モデルの「razr 60 ultra」より画面解像度と輝度を若干高めました。バッテリーは5,000mAhに増量されています。一方で5,000万画素のフロントカメラはそのまま、チップセットもクアルコムのSnapdragon 8 Eliteと同等です。

前モデルからの変更点はわずか

本体を閉じたときのアウトディスプレイサイズは4インチで、これも変わっていません。カメラは5,000万画素の広角と超広角でこれらも同等ながら、前述したように広角カメラにはLOFICセンサーが採用されたことで、逆光や暗所撮影も苦になりません。夜間のVlog撮影など動画にも威力を発揮します。

カメラ性能を高めている

マイナーアップデートではあるものの、本体カラーの変更などでイメージを一新。ボディーカラーはアルカンターラ素材のPANTONE Orient Blueと、べニア板をベースにしたPANTONE Cocoaの2色です。価格は1,499ドル（約23万5,000円）。

本体カラーで印象はかわった

今回新たに加わったモデルとなる「razr 70 plus」は、本体サイズをスリムにしたシリーズ最薄クラスの製品です。上位モデル「razr 70 ultra」と下位モデル「razr 70」の間に位置する製品であり、性能もちょうど間を取ったバランスの良いスマートフォンに仕上がっています。

サイズを極めたrazr 70 plus

閉じたときのアウトディスプレイは4インチですが、開いたときのメインディスプレイは6.9インチ。チップセットはクアルコムのミドルハイレンジ向けとなるSnapdragon 8s Gen 3を採用しています。フロントカメラは5,000万画素です。

カメラは5,000万画素の広角と超広角を搭載。ボディーカラーは緑色のPANTONE Mountain Viewの異色のみ。これは織物から着想を得たジャカード仕上げとのこと。表面はガラス仕上げになっています。

一色のみのモデル展開

開いたときの厚みは7.09mm、閉じたときは15.32mmです。他のモデルよりわずかに薄いのだけではあるものの、実際に手に持ってみるとその差を実感できます。ただしバッテリー容量は4,500mAhと、下位モデルのrazr 70より少な目。サイズの分、容量ダウンとなってしまったのは仕方ないところでしょう。価格は1,099.99ドル（約17万3,000円）です。

サイズの薄さを実感できる

シリーズ下位モデルとなる「razr 70」は799.99ドル（約12万6,000円）と価格を下げ、折りたたみスマートフォンの入門機という位置づけで登場します。上位2機種との違いはアウトディスプレイで、3.6インチと若干サイズは小さめです。

razr 70（右）は外画面が若干小さい

チップセットはメディアテックのDimensity 7450X、開いたときの画面サイズは6.9インチ、フロントカメラは3,200万画素など、性能は上位機種より控えめです。バッテリーは4,800mAhを内蔵しています。

性能を押さえた折りたたみ入門機

一方、カメラは前モデル「razr 60」が5,000万画素＋3200万画素だったのに対し、「razr 70」は「razr 70 plus」と同じ5,000万画素＋5,000万画素となりました。超広角での室内や夜間撮影、あるいはアウトディスプレイを使った集合セルフィー時もより高画質で撮影できます。

ボディーカラーは4色で、織物のようなPANTONE Hematite、革のようなPANTONE Violet IceとPANTONE Sporting Green、アセテート素材のPANTONE Bright Whiteと、いずれも目を惹くPANTONEのカラーを採用しています。

PANTONE Sporting Green（左）とPANTONE Hematite（右）

razr 70シリーズは2026年5月からアメリカで発売が始まり、その後世界各国に展開予定です。従来より1モデル増えましたが、国によって投入される製品は異なるとのこと。日本はキャリア販売とSIMフリー販売が明確に分かれており、販路も多数あることから、3シリーズすべてが販売される可能性もありそうです。