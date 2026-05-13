新製品の注目ポイント！ 特徴1： いろいろ自動で処理してくれるAndroid向けの新AI「Gemini Intelligence」

いろいろ自動で処理してくれるAndroid向けの新AI「Gemini Intelligence」 特徴2： iPhoneとエアドロできるQuick Shareは機種を拡大

iPhoneとエアドロできるQuick Shareは機種を拡大 特徴3： AI機能モリモリの新ノートPC「Googlebook」発表

米Googleは5月13日（日本時間）、開発者向けカンファレンス「Google I/O 2026」(5月19日～20日開催)に先立ち、Androidに関するオンライン発表イベント「The Android Show: I/O Edition 2026」を実施した。さまざまなタスクを自動で処理してくれるAndroid向けの新AI機能「Gemini Intelligence」を発表したほか、Gemini Intelligenceを活用するさまざまな機能を備えた新カテゴリーのノートPC「Googlebook」を2026年中に発表することも明らかにした。

AIが判断してさまざまな作業を自動化、Gemini Intelligence

Gemini Intelligenceは、今後Androidに搭載する新しいAI機能で、これまで複数のアプリを自分で切り替えて操作しなければならなかったさまざまな作業を、AIが判断して自動で処理してくれるようになる。

強化ポイントの1つが、複数のアプリをまたいだタスクの自動化。Gmailで届いた資料から必要な書籍をリストアップしたうえで、それらをショッピングアプリの買い物かごに自動で追加する、といった処理が自動でできる。

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Gemini Intelligenceは、2026年夏にGalaxyシリーズやGoogle Pixelから順次搭載され、2026年後半にはそれ以外のAndroidスマホやスマートウォッチなどでも使えるようになる。

iPhoneとエアドロできるQuick Shareは機種を拡大

iPhoneとのファイル共有や、iPhoneからAndroidへの乗り換え機能も強化する。AirDropとファイル共有できるQuick Shareは、現在GalaxyやPixel、Oppoなど一部の端末に提供されているが、2026年中に多くのAndroidに拡大する。

QRコードを生成したうえでクラウド経由でファイルを共有できるQuick Shareの機能は、5月13日からすべてのAndroidスマホに搭載する。

Appleと協力して開発したという、iPhoneからAndroidへの乗り換え機能も搭載する。パスワード、写真、メッセージ、アプリ、連絡先、ホーム画面のレイアウトが、iPhoneから新しいAndroidデバイスへワイヤレスで移行できる。eSIMの転送にも対応する。こちらもGalaxyとGoogle Pixelで先行リリースする予定。

さらに、AndroidとiPhone間でやり取りされるRCSメッセージは、新たにエンドツーエンドの暗号化が適用される予定。

さまざまなAI機能を搭載した新ノートPC「Googlebook」

「Googlebook」は、現在のChromebookに代わる新しいノートPC。Gemini Intelligenceのために設計したとしており、さまざまなAI機能がよりスマートに利用できるよう工夫している。

MacBook Airがライバルになりそうな薄さだ

Googlebookのおもな特徴

新機能の1つがマジックポインタで、画面上の何かにマウスカーソルを当てると、その情報にまつわる提案をしてくれる。たとえば、メール内の日付をポイントするだけで、簡単に会議を設定できるといった具合だ。

【動画】画像の上でマウスカーソルを細かく動かすとマジックポインタが起動し、画像生成などの機能を提案してくれた

【動画】Googlebookの解説動画

それ以外にも、Android用アプリをGooglebook上で起動したり、スマホ内のファイルをGooglebookで閲覧したり編集できる。

【動画】Android用アプリをGooglebook上で起動できる

具体的な製品の内容や投入時期は未定で、2026年中に正式発表する予定。一部のChromebookは、Googlebook相当の機能にアップデートできる可能性があるという。