シャオミ・ジャパンは5月28日、ライカと共同開発したトリプルカメラを備える高性能スマートフォン「Xiaomi 17T」シリーズを発表した。価格は、上位モデルのXiaomi 17T Proが119,800円から、スタンダードモデルのXiaomi 17Tが89,980円から。発売は6月4日。

Xiaomi 17Tシリーズを手にする、シャオミ・ジャパン プロダクトプランニング本部長の安達晃彦氏（左）とシャオミ・ジャパンの呂暁露社長（右）

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T Proは、カメラ性能や大容量バッテリー、大画面などの要素を盛り込みながら、価格を抑えてコスパを重視した上位モデル。

望遠カメラは5倍光学に進化し、最大120倍のAIズームに対応する。短い動画を残せるLeica Live Momentに対応したほか、Xiaomi 17 Ultraで採用したステージや花火などの撮影モードも用意した。最短30cmのテレマクロ撮影にも対応する。

バッテリーは、シリコンカーボン技術を搭載した7000mAhタイプを採用する。最大100Wの急速充電に対応し、バッテリーが切れても最短48分で100％まで充電できる。長寿命も特徴で、充電回数（充電サイクル）が1600回に達しても80％の最大容量を維持できる。ワイヤレス充電にも対応する。

SoCはDimensity 9500。本体はIP68の防水防塵対応で、おサイフケータイにも対応する。パネルは6.59インチで、包括的なアイケアシステムの「Xiaomi Vision Care」技術によりディスプレイのチラつき、ブルーライトを軽減し、目に優しく安心な設計とした。

Quick Share機能を搭載し、追加アプリをインストールすることなくiPhoneやMacなどとAirDropで直接連携できるようになった。

価格は、12GB+256GBモデルが119,800円、12GB+512GBモデルが139,800円。

Xiaomi 17T

基本性能は同等だが、SoCやパネルサイズ、バッテリーなどが異なる。

価格は、256GBモデルが89,980円、512GBモデルが109,800円。