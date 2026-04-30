NTTドコモは4月30日、料金プラン「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の契約者限定のキャンペーンとして、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「1デイ・スタジオ・パス（ペア）プレゼントキャンペーン」を5月1日から実施すると発表した。

ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX契約者向けUSJスタジオ・パスプレゼントキャンペーンの告知画像

対象プランを契約した上でキャンペーンサイトからエントリーすることで応募できる。抽選で毎月50組100名にUSJの「1デイ・スタジオ・パス（ペア）」が贈られる。エントリーは1人につき毎月1回まで可能で、翌月以降も改めてエントリーできるが、既に当選した経験がある場合は対象外となる。2026年5月1日から開始され、終了時期は未定。

チケットの有効期限は、2026年5月から9月にエントリーした場合は2027年4月30日まで、2026年10月以降にエントリーした場合は2027年9月30日まで。

dポイントクラブアプリとd払いアプリ向けのUSJ限定コラボデザイン券面

キャンペーン開催に合わせ、4月30日10時からdポイントクラブアプリおよびd払いアプリの「きせかえ」機能にUSJとのコラボデザイン「USJ限定デザイン」が追加された。各アプリ内の「カードきせかえ」機能から設定できる。

さらに、2026年7月1日からは関西エリア限定のプレゼントキャンペーンも実施予定だ。対象アプリでUSJコラボデザインに設定した上で、関西エリアのドコモショップ（一部除く）にて設定画面を提示しキャンペーンにエントリーすると、USJオリジナルチャームが先着でもらえる。ただし数量限定のため、なくなり次第終了となる。詳細な参加条件は2026年6月下旬ごろに公開予定という。

関西エリアのドコモショップで入手できるUSJオリジナルチャーム

本キャンペーンは、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の契約者向けに提供される「特別な体験価値」特典の一環。両プランではLemino・dアニメストア・DAZN for docomo・NBA docomoの4サービスから最大2サービスを追加料金なしで利用できる「選べる特典」のほか、人気アーティストのライブチケット先行販売や限定イベントへの招待なども提供している。なお、NTTドコモはUSJのオフィシャル・マーケティング・パートナーとなっている。