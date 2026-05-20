楽天モバイルは5月20日午前9時より、「Google Pixel 10a」の日本限定モデル「Isai Blue」の販売を楽天モバイル公式サイトにて開始した。なお、楽天モバイルショップおよび楽天モバイル公式 楽天市場店での取り扱いはない。販売価格は一括払いで89,760円～、後述する乗り換え特典などを適用すると、実質支払い総額44,120円で購入できる（端末返却あり）。

楽天モバイルが販売する「Google Pixel 10a」日本限定モデル「Isai Blue」

「Isai Blue」は、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー・ヘラルボニーとのコラボレーションで誕生した日本限定モデルだ。ストレージは256GBモデルのみの取り扱いとなる。

「Google Pixel 10a」購入時のキャンペーンとして、他社から電話番号そのままの乗り換えで「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を初めて申し込んだ場合、10,000ポイントの楽天ポイントが還元される。ポイントは期間限定ポイントで、キャンペーンへのエントリーが必要だ（1人につき1回まで適用）。「Rakuten最強プラン（データタイプ）」への申し込みや同プランからの変更は対象外となる。

「買い替え超トクプログラム」と併用した場合、「Google Pixel 10a 256GB Isai Blue」（製品価格108,240円・税込）を25カ月目に返却することを条件に、月額2,255円、実質支払い総額44,120円での利用が可能だ。

なお、「実質支払い総額」はプログラムの適用条件達成により後日還元されるポイントを加味した価格であり、実際の支払い金額とは異なる。返却時には事務手数料3,300円が発生し、指定の状態を満たさない場合は故障費用22,000円（不課税）の負担が生じる場合がある。販売価格やキャンペーンの詳細は下記公式サイトを参照のこと。