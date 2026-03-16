NTTドコモは3月16日、料金プラン「ahamo」を1年以上利用しているユーザーが「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」にプランを変更した場合、月額料金を最大12か月間割り引く「ahamo→MAXのりかえ割」を発表した。提供開始日時は3月17日 9:00で、終了日は未定。

「ahamo」の契約開始日翌日を1日目としてカウントし、1年（365日）以上継続契約しているユーザーが対象。「ドコモ MAX」へのプラン変更で最大2,750円、「ドコモ ポイ活 MAX」への変更で2,200円を月額料金から最大12か月間割り引く。

本特典に加えて「みんなドコモ割（3回線以上）」「dカードお支払割」「ドコモ光セット割／home 5G セット割」「長期利用割」「ドコモでんきセット割」を組み合わせると、「ドコモ MAX」が月額2,398円から利用できる。「ドコモ ポイ活 MAX」は「ドコモ ポイ活 MAX特典」も適用することで、実質月額748円からの利用が可能となる。

ドコモ MAXに乗り換える場合

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」では、Lemino・dアニメストア・DAZN for docomo・NBA docomoの4サービスから最大2サービスを追加料金なしで楽しめる「選べる特典」のほか、人気アーティストのライブチケット先行販売や限定グッズ抽選プレゼントなど「特別な体験価値」特典も提供されている。

ドコモ ポイ活 MAXに乗り換える場合

ドコモショップ、量販店、一般販売店、ドコモオンラインショップ、ドコモオンライン手続き、ドコモインフォメーションセンターで受け付ける。なお、本特典の適用は1回線につき1回のみとなる。