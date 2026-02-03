NTTドコモは、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」契約者を対象として、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン みんなで無敵! 5周年で大盛上がりのスーパー・ニンテンドー・ワールドにペア140組を貸切ご招待!キャンペーン」を開始した。応募期間は2月28日 23:59まで。

このキャンペーンは、ドコモが「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」契約者向けに提供する「特別な体験価値」特典の1つ。キャンペーンサイトよりエントリーして応募すると、抽選で「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン スーパー・ニンテンドー・ワールド貸切イベント」のチケット（ペア）が140組280名に当たる。抽選時点（2026年3月1日）で両プランを利用中の人が対象で、チケットの発送は2026年3月下旬を予定。

貸し切りイベントの開催日時は2026年4月12日（日） 20:00～22:00。貸切イベントの当選者は、閉園後にスーパー・ニンテンドー・ワールドを2時間貸切で楽しむことができる。貸切イベント当日は「1デイ・スタジオ・パス」にて開園時からの入場が可能だが、貸切時間は20:00～22:00の2時間となり、貸切エリアの入場およびアトラクションの利用には当選者に進呈される「クレデンシャル」の提示が必要だ。

ドコモは2026年2月（予定）から「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の特典対象サービスに「Lemino」と「dアニメストア」を加え、「DAZN for docomo」「NBA docomo」と合わせた4サービスのうち最大2サービスを追加料金なしで利用できる「選べる特典」を提供開始するほか、今回のような「特別な体験価値」特典を拡充する。

なお、NTTドコモはユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーとなっている。