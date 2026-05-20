KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは5月20日、povo2.0ユーザーを対象に、Google Pixel 10aの購入でGoogleストアポイント5,000円分をプレゼントする「Googleストアコラボキャンペーン」を開始した。キャンペーン期間は5月20日～6月29日で、端末の購入期間は6月30日まで。

「Googleストアコラボキャンペーン」は、Googleストアが展開中の「サッカーキャンペーン」に合わせて実施されているもの。付与されたGoogleストアポイントの有効期限は、付与から2年間だ。

対象となるのはpovo2.0を契約中のユーザー。5月19日までに契約済みのユーザーには、5月25日に「povo2.0 運営事務局」(infoc@emails.povo.jp)からメールが送付される。期間中にそのメール内のGoogleストア対象リンクを経由してGoogle Pixel 10aを購入することが条件となる。

現在povo2.0を契約していない場合でも、キャンペーン期間中にキャンペーンコードを入力してpovo2.0に新規登録し、6月30日までにSIMの有効化を完了すれば、同キャンペーンの対象となる。5月20日以降の新規登録者には、原則として登録後すぐに「povo.jp」(info@povo.jp)から対象リンクが記載されたメールが届くため、そのリンク経由で対象端末を購入することが条件となる。

さらに新規登録ユーザーに対しては、特典2として「1GB（3日間）」および「データ使い放題（3日間）」のプロモコードも付与。「1GB（3日間）」は即時適用、「データ使い放題（3日間）」はpovo2.0に登録したメールアドレス宛にプロモコードが送付される形で提供される。

なお、Googleストアでは同期間中のサッカーキャンペーンとして、Google Pixel 10a（通常価格79,900円～）の購入に対して10,000円分のGoogleストアポイント付与や対象スマートフォンの高額下取りも実施中。povo2.0ユーザー向けの5,000円分はこれに上乗せして付与される追加特典となる。