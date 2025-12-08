NTTドコモは12月8日、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活MAX」契約者を対象に、SM ENTERTAINMENT JAPAN所属アーティストのライブチケットの限定販売および抽選プレゼントを開始した。

ドコモが「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活MAX」契約者向けに提供する「特別な体験価値」特典の一環。今回対象となる公演は以下の通り。

「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」

「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」

「NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN」

ライブチケットの限定販売やプレゼント（いずれも抽選）に加え、SM ENTERTAINMENT JAPAN所属アーティストのグッズプレゼントや映像コンテンツの配信なども順次発表予定だ。

「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」は、2026年1月31日・2月1日にみずほPayPayドーム福岡で開催。東方神起、SUPER JUNIOR、EXO、Red Velvet、NCT 127、NCT DREAM、aespa、RIIZEなど豪華アーティストが出演する。限定販売の応募期間は12月8日 18:00～12月14日 23:59。

2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME

RIIZEの東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」は、2026年2月21日～23日の3日間開催。限定販売の応募期間は12月15日 18:00～12月21日 23:59。

NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN

NCT WISHの日本初アリーナ公演「NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN」は、2026年1月3日・4日に神戸ワールド記念ホール、1月17日・18日に国立代々木競技場第一体育館で開催。全4公演合計170名にチケットを抽選でプレゼントする。応募期間は12月10日18時～12月16日23時59分。

なお、ドコモは2026年2月（予定）から「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活MAX」の特典対象サービスに「Lemino」と「dアニメストア」を追加し、「DAZN for docomo」「NBA docomo」と合わせた4サービスから最大2サービスを追加料金なしで利用できる「選べる特典」を提供予定。

動画配信サービス「Lemino」では、SM ENTERTAINMENT JAPAN所属アーティスト出演の映像コンテンツ配信も順次予定している。