キノフィルムズ/木下グループは、アクション映画『ジョン・ウィック』シリーズの初スピンオフ作『バレリーナ：The World of John Wick』のブルーレイとDVDを2026年6月24日に発売する。ブルーレイに特典DVDが付属するBlu-ray プレミアムエディションは8,250円、DVDは4,620円。

『バレリーナ：The World of John Wick』のブルーレイとDVDが6月24日に発売

Blu-ray プレミアムエディション

DVD

『バレリーナ：The World of John Wick』は、キアヌ・リーブス主演『ジョン・ウィック』シリーズの第3作『ジョン・ウィック：パラベラム』と第4作『ジョン・ウィック：コンセクエンス』の間に位置するスピンオフ作品。裏社会の掟の中で生きる、もう一つの壮絶な復讐劇が幕を開ける。

主演を務めるのは、『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』（2021）での華麗なアクションが記憶に新しく、『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』（2019）などでも圧倒的な存在感を放つアナ・デ・アルマス。彼女が扮する美しき暗殺者"バレリーナ"ことイヴ・マカロが、己のすべてを懸けた過酷な戦いへと身を投じていく。監督は『アンダーワールド』（2003〜）シリーズや『ダイ・ハード4.0』（2007）などを手掛けたレン・ワイズマンが務め、本家シリーズに勝るとも劣らないキリング・アクションを作り上げた。さらに、キアヌ・リーブス演じるジョン・ウィックをはじめ、ウィンストン（イアン・マクシェーン）、シャロン（ランス・レディック）といったシリーズお馴染みのキャラクターも登場。ノーマン・リーダスら新たな豪華キャストも加わり、世界観をより深く拡張している。

Blu-rayプレミアムエディションには、特製アウタースリーブが付属し、登場人物をあしらったポストカードセット（7枚組）が封入される。さらに、90分を超える特典DVDも同梱。貴重なメイキング映像に加え、アナ・デ・アルマス、レン・ワイズマン監督が登壇したジャパンプレミア（レッドカーペット＆舞台挨拶）の模様など、ここでしか見られないコンテンツが収録されている。特典映像の内容は以下の通り。

メイキング

凍てついた闇組織の隠れ里を構築する

アクションの芸術 （炎と氷の舞）

未公開シーン集

"女らしい"戦い

殺人本能:暗殺者の世界が広がるスピンオフ

ジャパンプレミア：レッドカーペット＆舞台挨拶

特報＆予告編

本編ディスクには劇場公開時には上映されなかった「日本語吹替版」を収録。主人公イヴ・マカロ役に水樹奈々、ジョン・ウィック役に森川智之をはじめ、萩尾みどり、伊藤和晃、堀内賢雄、小山力也、安原義人という「最強の豪華声優陣」が集結した。新たな死闘を日本語吹替版でも存分に堪能していただきたい。