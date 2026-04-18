ウォルト・ディズニー・ジャパンがディズニープラスのコンテンツブランド「スター」にて独占配信を行なっている韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』の最新エピソード（第3話と第4話）配信にあわせ、主演のIUとビョン・ウソクのインタビューが到着した。

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、IUとビョン・ウソクＷ主演の韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』をディズニープラスのコンテンツブランド「スター」にて独占配信を開始した（全12話／毎週金・土1話ずつ配信）。

『21世紀の大君夫人』は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU ）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていくロマンティック・コメディ。

配信開始後、わずか5日間で全世界におけるディズニープラスにて、歴代で最も視聴された韓国ドラマとなったことが明らかになった。さらに、日本国内においても、歴代で最も視聴された韓国ドラマを記録している（2026年4月時点でのディズニープラスにおける、配信開始後5日間の記録。米国での配信はHulu）。

この度、最新エピソード（第3話と第4話）配信にあわせ、主演のIUとビョン・ウソクのインタビューが到着した。

――日本のファンも夢のようなキャスティングとして、お二人の10年ぶりの再共演をとても楽しみにしているのですが、 再会したお互いへの印象と、共演した感想を教えてください。

IU 10年前に短いんですが、すごく印象的な出会いだったので、（二人で顔を見合わせて大笑いする）私もずっとウソクさんの活動を見守ってきました。いつかしっかり⻑い時間軸で共演したいという期待感がありました。今回は期待をはるかに上回る共演でした。今、多くの方々に注目していただき、期待感を示して下さっているので、その期待に応えた姿がお見せできるんじゃないかなと思います!

ビョン・ウソク 僕もIUさんと似たような答えです。しっかり⻑い時間軸で共演したいなという思いがずっとありました。この作品にIUさんも参加するという話を聞いて、すごくハッピーだったし、ワクワクもしました。現場でもそのワクワク感が続いて、そのおかげでより楽しく一緒に撮影に臨めたし、IUさんの真のファンになったと僕は豪語できるほどの現場になりました。不思議なほど楽しい現場だったんです。

――IUさんは、ヒジュに対し、ご自身と似ている点など恋愛観はどうですか？ ヒジュがイアン大君に惹かれるプロセスの中で、ビョン・ウソクさんに対する魅力にときめいたのはどんな部分でしたか？

IU 毎回の撮影をするたびにファーストシーンの登場のところでウソクさんにキュンとしていました。メイクを整えて撮影所のドアを開けた瞬間、毎日です。それは私だけじゃなくて、現場にいた皆さんが「わぁ！今日はどの場面の撮影!?」という風に感心するほどでした。

ビョン・ウソク そうだよね（笑）、撮影の前半はそうだったよね（笑）。

IU ヒジュの恋愛観に関しては、彼女は恋よりも自分の目標を達成することが人生ですごく大事な人物。作品の前半では、彼女はイアン大君に本気ではなかったと思います。ただ、どんどん魅力に惹かれて、ときめいて、それが真の恋に繋がったんじゃないかなと思います。記憶を辿っていくと、ヒジュという人物は怒りがなかなか抑えきれないというか、閃きがあったらすぐ行動に移すタイプだと思います。その点は、自分と違うところ。私は、かなり深く考えて行動に移すタイプだし、それはヒジュとの違いだと思います。私とヒジュの共通点を挙げるとしたら、仕事に対する貪欲さなんじゃないかなと思います。ですから、ヒジュを理解する のはそれほど大変ではありませんでした（笑）。

――イアン大君とヒジュには欠乏という共通点があります。イアン大君の悲しい境遇と心がヒジュにより変化し、彼女に魅了されていく中で、どんな面を視聴者に見せたいと思われましたか？ また、IUさんから滲み出る魅力も合わせてお聞かせください。

ビョン・ウソク IUさんはとてもエネルギッシュな方で、台本の解釈が完璧だと思います。だから今回、ヒジュとして彼女を見つめながら演じることができました。すごく素敵で、一緒にやってていろんな面で助けられて感謝しております。 イアン大君は、端からすると芯が強くて、完璧な姿を見せているんですが、彼は心に傷を抱えていて、孤独を纏っている人物だと思うんですね。それを表現するために、対外的には言葉少なめに、また、言葉を慎重に選ぶようにしたし、彼の立振る舞いとか姿勢をすごく気を使って演じようとしました。ヒジュの前では、他人には見せなかったちょっとおっちょこちょいなところとか、戸惑う姿とか、変化していく姿を上手く表現しようとしました。エピソードを重ねるごとに少しずつ変わっていくところがあるんです。

――視聴者へのメッセージをお願いします。

IU 『21世紀の大君夫人』を楽しみに観ていただけるみなさまに感謝申し上げます。日本の視聴者の皆様にも、私たちのケミストリー、そして作品の面白さがちゃんと伝わることを願っております。ありがとうございます。

ビョン・ウソク 『21世紀の大君夫人』をお待ちかねの日本の視聴者の皆様に感謝申し上げます。本作にはファンタジーの要素もたくさん詰まっていますので、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。最後までお楽しみください。よろしくお願いします。