Prime Videoは、マーベル・コミック「スパイダーマン・ノワール」を原作とし、ニコラス・ケイジが主演を務める実写ドラマシリーズ『スパイダー・ノワール』全8話（カラー版／モノクロ版）をプライム会員向けに2026年5月27日より独占配信開始する。配信に先駆け、日本版本予告、キービジュアル、場面写真25点が公開となった。

『スパイダー・ノワール』は、マーベル・コミック「スパイダーマン・ノワール」を原作とした実写ドラマシリーズ。1930年代のニューヨークを舞台に、ベテランながら不運に見舞われている私立探偵ベン・ライリー（ニコラス・ケイジ）が、個人的な悲劇をきっかけに自らの過去と向き合いながら、街で唯一のスーパーヒーローとしての宿命を背負っていく姿を描く。

ニコラス・ケイジのほか、ラモーン・モリス、リー・ジュン・リー、カレン・ロドリゲス、エイブラハム・ポプーラ、ジャック・ヒューストン、ブレンダン・グリーソンが出演する。制作はソニー・ピクチャーズ テレビジョン。ハリー・ブラッドビアが最初の2エピソードの監督および製作総指揮を担当し、オーレン・ウジエルとスティーヴ・ライトフットが共同ショーランナーおよび製作総指揮を務める。ウジエルとライトフットは、『スパイダーマン：スパイダーバース』（2018）でアカデミー賞を受賞したフィル・ロード、クリストファー・ミラー、エイミー・パスカルのチームとともに本シリーズを起ち上げた。ロードとミラーは、自身の制作会社ロード・ミラーを通じて、アディティア・スード、ダン・シアとともに製作総指揮を務める。エイミー・パスカルもまた、パスカル・ピクチャーズを通じて製作総指揮として参加。さらに、ニコラス・ケイジ、パブリナ・ハトウピスも製作総指揮に名を連ねる。なお、本作は「本格的なモノクロ版」と「リアルなカラー版」のの2バージョンでの配信となる。



















































配信前に公開された場面写真25点