FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは5月15日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「激得！アーリーサマーセール」を開始した。5月22日15時まで。

エントリーからハイエンドまで選べる全18機種のPCをセール価格で販売する。今回は、新作PCゲーム『007 First Light』がもらえるキャンペーン対象モデルも多数登場している。

おすすめモデルとして、高いゲーミングで人気のRyzen 7 9800X3Dに、Radeon RX 9070 XTを組み合わせた「FRGHLMB650/WS0309」(税込セール価格325,800円)を挙げる。、高フレームレートの維持や、4K解像度での没入感溢れるプレイを実現し、ハイエンド志向のユーザーに適したモデルとしている。

ほか、Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Tiを搭載する「FRGHLB550/WS0402/NTK」(税込セール価格204,800円)など、初心者や、コストパフォーマンス重視のユーザー向けにバランスの良いモデルも展開する。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS0309」 セール価格325,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3



モデル名「FRGHLB550/WS0402/NTK」 セール価格204,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象

モデル名「FRGHLMB650/WS0406」 セール価格384,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象

モデル名「FRGHLB860K/WS0402」 セール価格369,800円(税込)

・Intel Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus

・空冷CPUクーラー (CPS RZ620Pro TC BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。