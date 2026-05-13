マウスコンピューターは5月13日、同社Web直販サイトにて、PC製品を特価販売する「初夏のパソコンセール」を開始したと発表した。モデルによっては、最大で70,000円の値引きがあるという。2026年6月3日AM10時59分までの期間限定。

期間限定のPC特価セール。セール対象モデルのラインナップなど最新状況は、こちらのリンク先の同社特設ページで確認いただきたい。

セール品の例を以下で紹介しておく。

mouseノート「mouse A5-A5A01SR-A」

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-a5a5a01sradaw101dec/

112,800円 → セール価格109,800円（税込）

mouse A5-A5A01SR-A

mouseデスクトップ「mouse MH-A5A01」

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-mha5a01b5bbaw101dec/

149,800円 → セール価格144,800円（税込）

mouse MH-A5A01

G TUNEデスクトップ「G TUNE FZ-I7A70」

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi7a70g8bgdw101dec/

514,800円 → セール価格444,800円（税込） ※最大値引き70,000円（税込）

G TUNE FZ-I7A70

DAIVデスクトップ「DAIV KM-I7G6A（NVIDIA Studio 認定PC）」

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-kmi7g6ab8afdw101dec/

384,800円 → セール価格364,800円（税込）