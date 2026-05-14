マウスコンピューターは5月14日、「eモータースポーツの認知拡大と競技人口の創出を目指す」として、一般社団法人日本eモータースポーツ機構(以下JeMO)と共同で、JeMOが主催する国内唯一のJAF公認eモータースポーツリーグ「UNIZONE」において、ゲーミングPC「G TUNE」が当たるプレゼントキャンペーンを実施すると発表した。

G TUNEとUNIZONEが共同でPCプレゼントキャンペーン

本キャンペーンは、UNIZONEリーグ戦期間中に実施されるイベントや配信と連動しており、リーグ戦配信映像内や公式SNS、イベント会場などを通じて、継続的に情報の発信を行っていく。キャンペーン概要は以下の通り。

実施期間：UNIZONEリーグ戦 Rd.2（2026年5月16日）～Rd.5（2026年10月31日）

内容：応募者の中から抽選で1名にUNIZONE公認パソコン「G TUNE FG-A7A70」をプレゼント

応募方法：専用応募フォームよりエントリー

応募条件：1人1応募

※期間中のイベントごとに公開されるキーワードを入力することで、応募口数を増やすことができる。

※期間中のイベントごとに公開されるキーワードを入力することで、応募口数を増やすことができる。 当選発表：当選者へメールにて連絡

賞品発送：2026年11月予定

詳細：UNIZONE公認パソコン

同社はUNIZONEの開幕シーズンより競技用機材としてゲーミングPCを提供し、リーグ運営および競技環境をサポートしていた。競技用パソコンの安定したパフォーマンスは、選手が実力を最大限に発揮できる環境づくりに寄与するもので、公平性の高いリーグ運営に貢献しているという。

JeMOが主催するUNIZONEは、リアルとバーチャルを融合させ、リアルモータースポーツ選手とeスポーツ選手のタッグチームによる熱戦や、バーチャルだからこそできる様々なレギュレーションによるエンターテインメントを提供してeモータースポーツの魅力を届けている。

両者は共同の情報発信をすることで「より多くの方にeモータースポーツの魅力を体験いただく機会を創出する」とし、認知拡大にとどまらず、実際の競技参加者の増加につなげたいとしている。