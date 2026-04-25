アークは4月24日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive（アークハイブ）」ブランドにおけるゲーミングPCの新製品として、Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition搭載モデルを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

arkhive、Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition搭載ゲーミングPCを受注開始

強力なZen5アーキテクチャのCPUダイを2つ搭載して16コア32スレッドでの動作に対応し、両方にAMD 3D V-Cacheを組み合わせたことで最大192MBものL3キャッシュを利用できる新プロセッサを搭載したデスクトップPC製品。ケースにはNZXT製「H9 Flow」「H7 Flow」やFractal Design製「Torrent」など幅広くデザイン性の高い製品から選択可能だ。

AG-AG16D2TX87AGB9-H9F

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition（4.3GHz/Turbo 5.6GHz/16コア/32スレッド/キャッシュ208MB/TDP200W）

CPUクーラー NZXT Kraken Plus 360 RGB White 360mmサイズ水冷CPUクーラー（RL-KR360-W2）

マザーボード ASRock X870 Pro RS WiFi

メモリー 64GB（32GBx2） Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5

グラフィックス GeForce RTX 5090 GDDR7 32GB 搭載グラフィックスカード

SSD 2TB Crucial T500 シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース NZXT H9 Flow RGB+ (2025) WHITE（CM-H92FW-P1）

サイズ 315(W)mm x481(D)mm x506(H)mm

電源 1200W - 80PLUS GOLD - ASRock Steel Legend White SL-1200GW

AG-AG16D2TX87AGB9-H7F

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition（4.3GHz/Turbo 5.6GHz/16コア/32スレッド/キャッシュ208MB/TDP200W）

CPUクーラー NZXT Kraken Plus 360 RGB White 360mmサイズ水冷CPUクーラー（RL-KR360-W2）

マザーボード ASRock X870 Pro RS WiFi

メモリー 64GB（32GBx2） Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5

グラフィックス GeForce RTX 5090 GDDR7 32GB 搭載グラフィックスカード

SSD 2TB Crucial T500 シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース NZXT H7 Flow RGB (2024) WHITE（CM-H72FW-R1）

サイズ 244(W)mm x468(D)mm x544(H)mm

電源 1200W - 80PLUS GOLD - ASRock Steel Legend White SL-1200GW

AG-AG16D2TX87AGB9-AC5

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition（4.3GHz/Turbo 5.6GHz/16コア/32スレッド/キャッシュ208MB/TDP200W）

CPUクーラー Antec Skeleton 360 ARGB White 360mmサイズ水冷CPUクーラー

マザーボード ASRock X870 Steel Legend WiFi

メモリー 64GB（32GBx2） Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5

グラフィックス GeForce RTX 5090 GDDR7 32GB 搭載グラフィックスカード

SSD 2TB Princeton PHD-ISM2G5 シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース Antec C5 Curve ARGB White

サイズ 285(W)mm x465(D)mm x400(H)mm

電源 1200W - 80PLUS GOLD - Thermaltake Toughpower GT Snow（PS-TPT-1200FNFAGJ-W）

AG-AG16D2TX87AGB9-FT