arkhive、Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition搭載ゲーミングPCを受注開始

アークは4月24日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive（アークハイブ）」ブランドにおけるゲーミングPCの新製品として、Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition搭載モデルを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
強力なZen5アーキテクチャのCPUダイを2つ搭載して16コア32スレッドでの動作に対応し、両方にAMD 3D V-Cacheを組み合わせたことで最大192MBものL3キャッシュを利用できる新プロセッサを搭載したデスクトップPC製品。ケースにはNZXT製「H9 Flow」「H7 Flow」やFractal Design製「Torrent」など幅広くデザイン性の高い製品から選択可能だ。
AG-AG16D2TX87AGB9-H9F
- OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition（4.3GHz/Turbo 5.6GHz/16コア/32スレッド/キャッシュ208MB/TDP200W）
- CPUクーラー NZXT Kraken Plus 360 RGB White 360mmサイズ水冷CPUクーラー（RL-KR360-W2）
- マザーボード ASRock X870 Pro RS WiFi
- メモリー 64GB（32GBx2） Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5
- グラフィックス GeForce RTX 5090 GDDR7 32GB 搭載グラフィックスカード
- SSD 2TB Crucial T500 シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク 非搭載（オプション）
- 光学ドライブ 非搭載
- ケース NZXT H9 Flow RGB+ (2025) WHITE（CM-H92FW-P1）
- サイズ 315(W)mm x481(D)mm x506(H)mm
- 電源 1200W - 80PLUS GOLD - ASRock Steel Legend White SL-1200GW
AG-AG16D2TX87AGB9-H7F
- OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition（4.3GHz/Turbo 5.6GHz/16コア/32スレッド/キャッシュ208MB/TDP200W）
- CPUクーラー NZXT Kraken Plus 360 RGB White 360mmサイズ水冷CPUクーラー（RL-KR360-W2）
- マザーボード ASRock X870 Pro RS WiFi
- メモリー 64GB（32GBx2） Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5
- グラフィックス GeForce RTX 5090 GDDR7 32GB 搭載グラフィックスカード
- SSD 2TB Crucial T500 シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク 非搭載（オプション）
- 光学ドライブ 非搭載
- ケース NZXT H7 Flow RGB (2024) WHITE（CM-H72FW-R1）
- サイズ 244(W)mm x468(D)mm x544(H)mm
- 電源 1200W - 80PLUS GOLD - ASRock Steel Legend White SL-1200GW
AG-AG16D2TX87AGB9-AC5
- OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition（4.3GHz/Turbo 5.6GHz/16コア/32スレッド/キャッシュ208MB/TDP200W）
- CPUクーラー Antec Skeleton 360 ARGB White 360mmサイズ水冷CPUクーラー
- マザーボード ASRock X870 Steel Legend WiFi
- メモリー 64GB（32GBx2） Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5
- グラフィックス GeForce RTX 5090 GDDR7 32GB 搭載グラフィックスカード
- SSD 2TB Princeton PHD-ISM2G5 シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク 非搭載（オプション）
- 光学ドライブ 非搭載
- ケース Antec C5 Curve ARGB White
- サイズ 285(W)mm x465(D)mm x400(H)mm
- 電源 1200W - 80PLUS GOLD - Thermaltake Toughpower GT Snow（PS-TPT-1200FNFAGJ-W）
AG-AG16D2TX87AGB9-FT
- OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition（4.3GHz/Turbo 5.6GHz/16コア/32スレッド/キャッシュ208MB/TDP200W）
- CPUクーラー PC COOLER CPS DE360-BK 360mmサイズ水冷CPUクーラー
- マザーボード ASRock X870 Riptide WiFi
- メモリー 64GB（32GBx2） Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5
- グラフィックス GeForce RTX 5090 GDDR7 32GB 搭載グラフィックスカード
- SSD 2TB Crucial T500 シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク 非搭載（オプション）
- 光学ドライブ 非搭載
- ケース Fractal Design Torrent Black TG Light Tint（FD-C-TOR1A-01）
- サイズ 242(W)mm x544(D)mm x530(H)mm
- 電源 1200W - 80PLUS GOLD - Thermaltake Toughpower GT（PS-TPT-1200FNFAGJ-3）