SENSE∞ / SOLUTION∞、GeForce RTX 5090 Founders Edition搭載モデルを追加して発売

ユニットコムは4月28日、ビジネス向けPCシリーズ「SOLUTION∞」とクリエイターPCシリーズ「SENSE∞」において、NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionを搭載する上位モデルを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
NVIDIA GedForce RTX 5090搭載製品の中でも、NVIDIAが独自に開発したGeForce RTX 5090 Founders Editionを採用する点が特徴のBTOパソコン。SOLUTION∞ブランドで展開されるモデルではNVIDIA Studio認定を取得しており、Studioドライバをプリインストールしてさまざまなクリエイティブアプリの利用で高い信頼性を実現。OSなしモデルや、Windows 11 Pro for Workstationsも用意する。SENSE∞モデルではIntel Core Ultra 9 285KやAMD Ryzen 9 9950X3Dも選択でき、用途や予算に応じて選べるようになっている。
SENSE-F189-LC285K-XKX-Limited Edition
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285K
- メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)
- ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5090 Founders Edition
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：973,800円
SOLUTION-W1B8-LCR99Z-XKX-Limited Edition [OS LESS]
- OSなし ※お客様にて別途OS[別売]をインストールして頂く必要があります
- プロセッサ：AMD Ryzen 9 9950X3D
- メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)
- ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5090 Founders Edition
- フォームファクタ：フルタワー / ATX
- 価格：1,108,000円
SOLUTION-W100-X255-XKX-Limited Edition
- OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
- プロセッサ：Intel Xeon w5-2555X
- メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 64GB(16GB×4)
- ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5090 Founders Edition
- フォームファクタ：フルタワー / ATX
- 価格：1,528,000円