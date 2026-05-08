FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは5月8日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「初夏のウルトラセール」を開始した。5月15日15時まで。

エントリーからハイエンドまで選べる全18機種のPCをセール価格で販売する。

注目モデルとして、人気の高いRyzen 7 9800X3DにGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた「FRGHLMB650/WS0406」(税込セール価格365,800円)は、高解像度でのゲームプレイはもちろん、動画編集などのクリエイティブ用途でもパフォーマンスを発揮。ほかにも価格メリットの大きなアウトレット品もラインナップしており、例えばRyzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を搭載する「FRGHLMB650/WS0508/O」(税込セール価格286,800円)などが挙げられている。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS0406」 セール価格365,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『PRAGMATA』バンドルキャンペーン対象 (5/12（火）購入分まで)

モデル名「FRGHLMB650/WS0508/O」 セール価格286,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※アウトレット品

※『PRAGMATA』バンドルキャンペーン対象 (5/12（火）購入分まで)

モデル名「FRGHLMB650/WS0309」 セール価格314,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D

・水冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

※購入特典：AMD RYZEN トートバッグ

モデル名「FRGHLB550/WS0327/NTK」 セール価格206,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。